Laußig

In der vergangenen Woche sorgte eine Polizei-Aktion in Laußig für einiges Aufsehen im Ort. In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Tatvorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei hatte die Kriminalpolizei in Laußig richterlich angeordnete Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Mit großem Erfolg, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig jetzt bekanntgab.

Fahrräder schon für Weitertransport verpackt

„Bei den Durchsuchungen, unter anderem in zwei Garagen, wurden eine geringe zweistellige Anzahl an Fahrrädern sowie hochwertige E-Bikes sichergestellt. Die Fahrräder waren bereits von ihren ehemaligen Besitzern teilweise als gestohlen gemeldet. Für den Weitertransport waren die Räder schon sorgfältig verpackt“, sagte Sprecher Moritz Peters. Allein der Stehlschaden der als gestohlen gemeldeten Fahrräder wird mit mindestens 34 500 Euro angegeben.

Zwei Ukrainer festgenommen

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten, ein 41-jähriger sowie ein 30-jähriger ukrainischer Bürger, vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme wurde bei den Beschuldigten zudem eine niedrige fünfstellige Summe an Bargeld sichergestellt. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft hatte der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Leipzig noch am 8. September Untersuchungshaftbefehle gegen beide Beschuldigte wegen des Tatvorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei erlassen. Die Tatverdächtigen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Im Rahmen der Polizeimaßnahme wurden im Laußiger Garagenkomplex Dübener Straße einige Garagen geöffnet. Quelle: Steffen Brost

Wohnungen und Garagen durchsucht

Bei der Polizeimaßnahme in Laußig gab es mehrere Wohnungs- und Kellerdurchsuchungen. Außerdem wurden mehrere Garagen im Komplex Dübener Straße kontrolliert und geöffnet. Schon Wochen zuvor hatte eine Fahndungsgruppe der Polizei die Beschuldigten in und um Laußig observiert. Bei dem Einsatz kamen zahlreiche Polizeikräfte in Zivil zum Einsatz. Während der Aktion waren zudem weitere Polizeikräfte an den Ortseingängen positioniert, um im Fluchtfall von möglichen Verdächtigen schnell eingreifen zu können.

Von Steffen Brost