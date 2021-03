Polizei sucht Zeugen zu Unfall auf der B 87

Mockrehna

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Unfall, der sich am 9. Februar auf der B 87 zwischen Doberschütz und Mockrehna ereignet hat. Der 30-jährige Fahrer eines Seat war gegen 14 Uhr in Richtung Doberschütz unterwegs. An der Einfahrt Am Stich fuhr er auf den vor ihm fahrenden und nach links abbiegenden Renault eines 23-jährigen Fahrers auf. Gleich darauf kollidierte ein Ford, am Steuer ein 36-Jähriger, mit dem vor ihm fahrenden Seat. Sowohl der Seat- als auch der Ford-Fahrer hatten zuvor eine Kolonne überholt und dabei das Linksabbiegen des Renaults wahrscheinlich zu spät bemerkt. Der 23-Jährige sowie eine Insassin (24) im Seat wurden leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23 000 Euro.

Straße war über mehrere Stunden gesperrt

Neben Polizeibeamten und Mitarbeitern des Rettungsdienstes waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mockrehna am Unfallort. Die Straße musste teilweise voll gesperrt werden, erst gegen 18 Uhr war sie wieder frei. Nach den Vernehmungen ist der Unfallhergang weiter unklar. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat den Unfall beobachtet, wer musste verkehrsbedingt halten, wer befand sich im Gegenverkehr, wer kann Hinweise geben?

Hinweise an Verkehrsunfalldienst, Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Telefon 0341/2552851, 2552847 oder 2552910.

Von LVZ