Polizei warnt: Enkeltrick-Betrüger sind aktuell im Raum Delitzsch aktiv

Delitzsch

Wer hat nicht schon einmal davon gehört? Ältere Menschen erhalten einen Anruf, am anderen Ende eine Stimme, die sich als Enkel ausgibt, keinen Namen nennt, stattdessen fragt: „Erkennst du deinen Enkel nicht?“ Das Ziel ist immer das Gleiche: Die Anrufer haben es auf die Ersparnisse und Wertgegenstände abgesehen.

Enkeltrick-Betrüger waren zuvor in Leipzig aktiv

Diese Masche wird aktuell auch verstärkt in der Region um Delitzsch versucht. Laut Polizei rief beispielsweise eine vermeintliche Enkelin am Mittwochvormittag bei einer 59-Jährigen in Krostitz an. Mit den Worten „Hier ist deine Enkelin“ gab sich die Angerufene aber nicht zufrieden. Sie fragte nach dem Namen. Auf die anschließende Diskussion ließ sich die Frau nicht ein. Da die Anruferin den Namen nicht nannte, legte sie schließlich auf.

Wenn ein Anruf kommt, folgen weitere in der Region, berichtet der Leiter des Delitzscher Polizeireviers, Holger Stecher aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre. Er warnt: „Passt auf!“ So etwas gibt es wirklich! Denn seit Anfang November ist die Welle nach Fällen in den Leipziger Stadtteilen Wiederitzsch, Gohlis und Möckern auch in den Revierbereich Delitzsch geschwappt. Betroffen seien vor allem älter klingende Namen, die vermutlich über das Telefonbuch ausfindig gemacht werden. Charakteristisch sei bei den Anrufen, dass keine Nummer übermittelt wird. Stecher appelliert daher an die gesunde Neugierde – ungewöhnliche Anrufe unbedingt zu hinterfragen. Und er rät, anstatt einen konkreten Namen zu nennen, lieber die Frage zu stellen: „Wer spricht dort?“

Polizei lädt nur auf Dienststelle vor

Laut Polizei habe es weitere Fälle mit anderer Vorgehensweise gegeben: Am Montag habe sich ein bisher Unbekannter als Polizeibeamter ausgegeben und einer Angerufenen davon berichtet, es sei eine Rumänen-Bande geschnappt worden. Unter dem aufgefundenen Diebesgut seien auch persönliche Daten der Angerufenen. Er wolle diese abgleichen. Am darauffolgenden Donnerstag habe sich dann ein Anrufer als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft vorgestellt und wollte den konkreten Kontostand der Angerufenen erfahren.

„Die Polizei und Staatsanwaltschaft werden am Telefon nie Geld fordern oder den Kontostand erfragen“, sagt Stecher. Auch Treffpunkte an Banken oder anderswo werden nicht vereinbart. Die Polizei lade ausschließlich in die Dienstelle vor, ergänzt Micha Zita, Leiter des Delitzscher Kriminaldienstes.

Bei Unsicherheit: Familie, Bekannte und Verwandte informieren

Anders als in diesen Fällen sei es in Delitzsch auch bereits zu Geldübergaben gekommen, sagt Stecher. Eine gutgläubige Seniorin habe beispielsweise 1000 Euro ausgehändigt.

Es steckt ein System dahinter, erklärt Zita. Wie diese Geschichte zeigt: Ebenfalls am vergangenen Mittwoch wurde laut Polizei eine 90-Jährige in Spröda von ihrem „Enkel“ angerufen. Er bräuchte dringend Geld nach einem angeblichen Verkehrsunfall. Er habe sogar angeboten, persönlich vorbeizukommen und die Oma zur Bank zu fahren. Als die Seniorin darauf bestand, die Schwiegertochter anzurufen, die sich um die Bankgeschäfte kümmert, legte der Anrufer auf.

Wer sich unsicher ist, solle beim örtlichen Polizeirevier anrufen und fragen, ob die Beamten wirklich zur Dienststelle gehören, sagt Stecher. Auch die Familie, Bekannte und Verwandte können zu Rate gezogen werden. Und: Kinder und Enkel sollen mit ihren Eltern und Großeltern noch einmal über das Thema reden.

Das Polizeirevier in Delitzsch ist zu erreichen unter 034202 660.

Von Mathias Schönknecht