Eilenburg

In Eilenburg ist eine Betrügerbande an den Falschen geraten und aufgeflogen. Am Samstag gegen 12 Uhr haben vier Rumänen, eine Frau und drei Männer, vor dem Toombaumarkt in Ost einen Polizisten in Zivil um eine Spende gebeten. Eine bundesweite Masche. Die falschen Spendensammler täuschen persönliches Leid vor und bitten um Geld.

Diesmal allerdings ging es schief. Der Polizist zeigte seinen Dienstausweis und konnte die Frau festnehmen. Die drei Männer flüchteten. Der Beamte informierte seine Kollegen, welche die Verfolgung aufnahmen und die Männer in Paschwitz stellten. Alle vier Täter wurden zur Vernehmung ins Revier gebracht, wo ihre Personalien festgestellt wurden. Es handelt sich um polizeibekannte Betrüger, gegen die nun ermittelt wird. Die Polizei bittet Betroffene, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Eilenburg, Telefonnummer 034236640, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Frank Pfütze