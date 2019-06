Eilenburg

Frettchen, Lama und Minipony hatten es gut am Sonntag, denn das Tierparkteam hatte zur Kindertagsfeier in den zoologischen Garten der Muldestadt eingeladen und bot unter anderem auch das Streicheln von Tieren an. Emma und ihr kleine Schwester Hannah ließen sich nicht zweimal bitten und unter der Aufsicht von Sophie Barth genoss das Pferdchen die zusätzlichen Liebkosungen. „Ganz langsam und nicht von hinten soll man sich einem Pferd nähern und dabei immer die Ohren beobachten“, erklärt die große Schwester. Sie weiß genau Bescheid, denn sie ist eine erfahrene Reiterin.

Parkeisenbahn dreht Runde

Auf dem Programmzettel des Tierparks standen aber noch mehr Attraktionen. Neben der Parkeisenbahn bot das Technische Hilfswerk das Ablegen eines Kinderführerscheins an, die Akkordeon-Asse zeigten ihr Können und eine verhexte Zaubershow versetzte die Gäste ins Staunen. Der Verein Die Namenlosen ist ebenfalls ein beliebter Partner und gern gesehener Gast im Tierpark. An dem Stand mit den Geduldsspielen aus Holz konnten sich Groß und Klein beim Rätsellösen ausprobieren. Dem kleinen Anton gelang mit Hilfe seines Vaters, die komplizierten Gebilde richtig zusammenzusetzen.

Besucherin: „Einfach toll hier“

Auch die Leipzigerin Nadja Löffler findet gern den Weg nach Eilenburg. Mit ihrem Sohn Vincent nutzt sie die Programme im Tierpark. „Einfach toll hier, die Angebote machen richtig Spaß und das Gelände hier ist klein und überschaubar“, erklärt die Mutter, bevor der Sohnemann schon die nächste Attraktion entdeckt hat. Es ist eben immer eine gute Idee, den Kindertag im Eilenburger Tierpark zu verbringen.

Von Anke Herold