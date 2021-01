Postkasten in Eilenburg ist endlich umgezogen

Eilenburg

Vor dem Multi-Bestell-Center in der Breiten Straße in Eilenburg steht jetzt ein Briefkasten. Die Stadtverwaltung Eilenburg folgte damit auch einem seit längerem bestehenden Wunsch von Betreiber Mario Bernhardt, nahe des Geschäftes, in dem eine Postfiliale ist, einen solchen Kasten aufzustellen. Aufgrund verschiedener Gegebenheiten sei es aber nicht möglich gewesen, den Kasten direkt vor das Geschäft zu platzieren.

Kasten stand bislang in der Konsumgasse

Der Briefkasten, der bisher in der Konsumgasse stand, wurde deshalb jetzt vor ein Gebäude der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH versetzt. Somit steht er nun direkt neben dem Multi-Bestell-Center und ist gut zu erreichen. Mario Bernhardt hätte sich zwar gewünscht, dass eine Verlagerung schon viel eher erfolgt wäre, ist aber froh, dass es nun doch möglich geworden ist.

Weiterer Standort ist nicht günstig

In Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat hatte die Verwaltung in diesem Zusammenhang die Standorte der Postkästen überprüft und dabei festgestellt, dass es neben dem Standort in der Konsumgasse einen weiteren gibt, der nicht optimal ist – am Hugo-Jäckel-Platz vor dem Radladen auf dem Berg. „Dazu laufen Planungen und Absprachen noch“, heißt es aus dem Rathaus. Laut Deutscher Post sei eine Verlagerung auch dieses Standortes möglich.

