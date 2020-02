Postweg-Ausbau in Eilenburg – Ex-Stadtrat Petzold redet Klartext

Eilenburg

Aufregende Themen gibt es immer – und Menschen, die sich einmischen, kritisieren, etwas ändern wollen. Die LVZ nimmt sich Zeit und hört Ihnen zu. In der Serie „Auf einen Kaffee mit“ stellen wir Sie und Ihre Themen in loser Folge vor. Wir bringen den Kaffee mit – und wollen von Ihnen hören, was Sie bewegt. Heute: Günter Petzold (81) aus Eilenburg. Er kritisiert den geplanten Ausbau des Postweges.

Ausbau ist „völlig unnötig“

Von Günter Petzolds Wohnung in der Eckartstraße in Eilenburg, direkt über dem dortigen Reisebüro gelegen, sind es nur wenige Hundert Meter bis zum Postweg. Über dessen Ausbau streitet zurzeit der Eilenburger Stadtrat. Die einen sagen, wir haben Fördermittel dafür, also sollten wir ihn ausbauen, die anderen meinen, es wäre eine Luxussanierung, weil viel zu teuer.

Petzold, selbst langjähriger CDU-Stadtrat, kann über den geplanten Ausbau nur den Kopf schütteln. „Völlig unnötig. Wie kann man so einen Blödsinn überhaupt auf die Tagesordnung bringen“, sagt der inzwischen 81-Jährige, der Jahrzehnte das beliebte Eiscafé in der Leipziger Straße betrieben hatte.

Petzold machte sich in den vergangenen Tagen die Mühe und fuhr mit seinem Rollator den Postweg ab, nachdem es 39 Millimeter geregnet hat, wie er erzählt. „Sicher stehen da einige Pfützen, die man aber ohne Probleme umlaufen kann. Man muss es aber nicht. 20 Meter hin in der Wallstraße gibt es einen ordentlichen Fußweg“, so der Hinweis des gebürtigen Eilenburgers, der den Postweg noch als Birnengraben in Erinnerung hat, weil dort früher Birnenbäume standen.

Splitt aufbringen – und gut

Wer Günter Petzold kennt, weiß, dass er es gern praktisch und unkompliziert mag: „Drei Multicar Splitt, das Zeug breit scharren und der Weg ist für alle passierbar.“ Der Rentner schimpft und fragt sich, „für was die Leute auf dem Bauamt in unserem schönen Rathaus so viel Geld bekommen. Da wird von diesen Leute so ein Blödsinn als Vorlage in den Stadtrat eingebracht, da werden ehrenamtliche Bürger in den Ausschüssen stundenlang beschäftigt und dann stimmt nicht einmal die Planung für den gesamten Weg“, behauptet er. Laut Petzold liege eine Planung von der Eckartstraße bis zum Parkplatz vor. „Wo in der Wallstraße gar kein Fußweg vorhanden ist und wirklich etwas gemacht werden müsste, da haben die Bediensteten total geschlafen.“

Weg wird kaum genutzt

Der Rentner hat zudem festgestellt, dass der Postweg überhaupt nicht rege von der Bevölkerung genutzt wird, wie in der Öffentlichkeit allerdings verbreitet wird. Er habe die Passanten in zwei Stunden gezählt – weniger als zehn waren es, die den Weg nutzten. „Schade um das Geld, was für andere Straßen viel notwendiger wäre.“

Der Postweg in Eilenburg soll saniert werden. Wolfgang Sens Schon zweimal war der umstrittene Weg Thema im Stadtrat. Beim dritten Mal könnte es nun eine Entscheidung für oder gegen den Ausbau geben. Geplant ist die Sanierung im Abschnitt zwischen Külz-Ring und Eckartstraße mit einer wassergebundenen Decke auf einer Länge von rund 230 Metern. Für die Einfassung des Weges sind Granit-Großpflastersteine vorgesehen. Granitpflaster soll auch für den Ausbau der Stichwege zur Wallstraße verwendet werden. Die Sanierung kostet 140 000 Euro. Die Stadt muss sich an den Kosten mit rund 47 000 Euro beteiligen, jedoch bekommt die Kommune zwei Drittel über das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefördert.

Günter Petzold hofft nun, dass der Stadtrat den Ausbau ablehnt. „Auch wenn dort Fördermittel bereitstehen, muss die Stadt eine ganz schöne Ladung drauflegen. Ich habe als Eilenburger Bürger kein Verständnis dafür.“

Von Nico Fliegner