Postweg in Eilenburg fällt im Stadtrat erneut durch

Die Termine für die Einwohnerversammlungen stehen fest. Sie finden wir gewohnt an einem Donnerstag statt. Der OBM kommt am 12. März in den Stadtteil Mitte, am 14. Mai auf den Berg, am 17. September nach Ost und am 15. Oktober in die Ortsteile.Stadtrat Jürgen Prochnow ( Die Linke) merkte an, dass die Rinckart-Kirchgemeinde und die Linken das Gedenken an die Opfer des Faschismus am 27. Januar nicht auf Dauer gepachtet haben. Er kritisierte insbesondere die Stadtverwaltung und OBM Scheler, dass dieser bei der Gedenkveranstaltung nicht dabei war. „Ich erwarte hier eine stärkere Sensibilisierung.“ Scheler wies die Vorwürfe zurück. Er habe einen zweimal verschobenen Arzttermin wahrnehmen müssen. Vor dem Rathaus waren die Fahnen auf Halbmast.Erweiterung der Friedrich-Tschanter-Oberschule: Frank Badura-Faber ( CDU) fragte nach dem Stand des dafür benötigten Kirchgartens. OBM Scheler: „Ein Verkauf durch die Kirche erfolgt nicht. Wir verhandeln jetzt gerade über Pacht oder Erbpacht.“Die Stadt verkauft an die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft rund 95 Quadratmeter, die sie an der Südseite des Wohnblocks Wallstraße 7 bis 9 für Balkone in Anspruch genommen hat.