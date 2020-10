Postweg in Eilenburg nimmt Gestalt an

Eilenburg

Die Arbeiten am Postweg in Eilenburg gehen voran. Wie Steffen Vogt vom Fachbereich Bau und Verkehr in der Eilenburger Stadtverwaltung sagte, seien in der vorigen Woche die Stahlbänder als Randbegrenzung sowie die erste Schicht der wassergebundenen Decke aufgetragen worden. Weitere Schichten werden noch aufgetragen.

Blick auf den im Ausbau befindlichen Postweg in Eilenburg, der beidseitig Stahlbänder als Einfassung bekommt. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Baumfällung

Außerdem sei bereits eine Zuwegung zur Wallstraße gepflastert worden. Im Zuge der Arbeiten musste zudem ein Baum gefällt werden, der eineinhalb Meter herausstand. Die Maßnahme sei mit der Baumschutzkommission der Stadt im Vorfeld abgestimmt worden.

Arbeiten auf Zielgeraden

Der Ausbau des Postweges startete Ende August und wird in den nächsten Wochen zu Ende gehen. Die Sanierung begann an der ehemaligen Post und verläuft parallel zur Wallstraße auf etwa 340 Metern Länge. Er wird künftig eine Breite von 2,50 Meter haben. Im Gegensatz zu einer ersten Variante, die eine Erneuerung bis Höhe Eckartstraße vorsah, sieht die neue Variante einen Ausbau bis zum Parkplatz Am Anger vor. Der Ausbau kostet rund 156 000 Euro.

