Power-Vormittag für Grundschüler in Hohenprießnitz

Hohenprießnitz

Aus der Turnhalle in Hohenprießnitz hallten am Montag bis nach draußen Jubel, Frohsinn und laute Musik. Die Jungen und Mädchen der Grundschule erlebten einen bewegungsreichen Vormittag durch verschiedene spaßige Spiele mit Wettkampfcharakter, Konzentrationsübungen und sportliche Tanzeinlagen. Ordentlich angeheizt wurden sie dabei von Tanzlehrer und Animateur Michael Hirschel aus Leipzig, der seit elf Jahren mit seinem Powerprogramm durch Schulen zieht.

Volle Konzentration erfordert der sogenannte „Heiße Draht". Quelle: Heike Nyari

Sechs abwechslungsreiche Stationen hieß es zu absolvieren. Da waren Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Feinmotorik und auch Teamgeist gefragt. Letzteres hieß es beim Halleneishockey unter Beweis zu stellen, denn bei dieser Station konnte ein ganzes Team gewinnen. Ansonsten kämpfte jeder mehr oder weniger für sich allein und versuchte, in Einzelwertungen so viele Punkte in den verschiedenen Disziplinen zu ergattern.

Gefragt sind Geschicklichkeit und Tempo

Da war der sogenannte heiße Draht, der auf keinen Fall berührt werden durfte, und auch beim Entenangeln war vollste Konzentration gefragt. Eine Station weiter mussten per Wurf aufgestellte Büchsen getroffen werden. An anderer Stelle musste der Ball mit einem Fußball so angetreten werden, dass wie beim Bowling möglichst viele Kegel getroffen wurden – Fußballbowling sozusagen. Der sich anschließende Laufparcours, den es so schnell wie möglich zu absolvieren galt, hatte es auch ganz schön in sich.

Michael Hirschel spornt die Kinder an

Doch auch zwischen den einzelnen Stationen spornte Michael Hirschel die Kinder zu reichlich Bewegung an. Dazu wurde die Musik laut aufgedreht und dann gab es ein tänzerisch angelegtes Power-Workout.

„Das war ein ganz toller Vormittag“, schwärmte Referendarin Claudia Bock und, wie sie versicherte, hatten auch die Erwachsenen sichtlich ihren Spaß bei der Aktion.

Von Heike Nyari