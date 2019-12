Premiere steht bevor beim Laientheater Eilenburg

Eilenburg

Prinz Conradius von Eulenburg will einfach keine Dummchen, denn für den jungen Prinzen zählt nicht etwa der schöne Schein, sondern das, was im Kopf seiner zukünftigen Braut steckt. Ob Mechthild von Zuckerstädt und Liesel von Sachsengrün die schwierigen Fragen des Prinzen beantworten können oder ob sich der Edelmann ganz für jemanden anderen entscheidet? Und beginnt diese Geschichte auch mit „Es war einmal“? Das alles wird noch nicht verraten. Denn derzeit proben die Mädchen und Jungen des Laientheaters Eilenburg mit Hochdruck an der bevorstehenden Premiere des diesjährigen Märchens.

Aufgeführt wird „Die kluge Bauerntochter“ der Gebrüder Grimm. Die liebevoll gestalteten Kulissen, die detaillierten Requisiten und auch das gesamte Bühnenbild sind bereits fertiggestellt. An einem Wochenende trafen sich die jungen Schauspieler zum Probelager und spielten das Stück zum ersten Mal vollständig durch. „Bisher haben wir immer nur den Text geübt, heute sehen wir das Stück im Ganzen“, erzählt Nadine Fritzsche in der Pause. Sie sitzt mit Ilka Sylvester am Regietisch. Nun heißt es für die beiden, genau zu beobachten, wo das ausgeklügelte und spannende Stück noch geschliffen werden kann.

Zur Galerie Zur Aufführung des Laientheaters Eilenburg gehören liebevoll gestaltete Kulissen, detaillierte Requisiten und tolle Kostümen. Am 8. Dezember ist Premiere.

Ilona Wendt, Ilka Sylvester und Nadine Fritzsche gehören zum Probeteam. Das Drehbuch für das Stück stammt aus ihren Federn. „Wir haben sozusagen die Rollen unseren Darstellern auf den Leib geschrieben. Seit Juni proben wir wöchentlich an diesem Stück.“ Schon Anfang November gab es ein arbeitsreiches Wochenende, bei dem der traditionelle Kulissenbau im Mittelpunkt stand. „Die Mitspieler und viele Väter und Mütter haben fleißig mitgeholfen“, weiß Knuth Sylvester, der als Mitglied im Verein die Technik und das Bühnenbild bestens im Blick behält.

Premiere am 8. Dezember

Zirka 60 Minuten dauert das Stück, das schon jetzt fast perfekt sitzt und eine große Aufführungsreife besitzt. Zum ersten Mal dabei ist die achtjährige Pauline. Sie spielt das Kräutermädchen Henriettchen: „Ich habe jeden Tag zu Hause meinen Text geübt, und nun kann ich ihn einfach.“ Und Paula erzählt: „Ich spiele schon zum dritten Mal beim Weihnachtsmärchen mit. In diesem Jahr bin ich das Burgkind Selma. Meinen Text, den kann ich auch schon richtig gut.“ Lampenfieber haben beide nicht, versichern die Mädchen und freuen sich jetzt schon auf die Premiere. Doch bis dahin gibt es noch die große Haupt- und Generalprobe, bevor es dann am 8. Dezember um 15 Uhr heißt: „Licht aus! Vorhang auf! Das Spiel beginnt!“

Karten sind noch zu haben

Karten für die Premiere und die Nachmittagsveranstaltungen gibt es an der Tageskasse. Restkarten für die Veranstaltungen am Vormittag sind ebenfalls noch vorrätig. Die beiden Aufführungen am 9. Dezember um 10 Uhr und 11. Dezember um 9.30 sind bereits ausverkauft. Übrigens haben auch in diesem Jahr, am 10. Dezember nach der 17 Uhr-Vorstellung, Zuschauer wieder die Möglichkeit, Bilder auf der Bühne mit den Darstellern zu machen.

Von Anke Herold