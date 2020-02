Presseler Narren auf Weltumwanderung

Pressel

Das war ein Gaudie! Die Presseler Narren zogen mit ihrem Publikum einmal um die Welt und boten ein herrlich buntes Programm, das mit Tänzen, Sketchen und einer Bütt von Steffi Grieser gespickt war. Und das Thema kam nicht von ungefähr, denn untrennbar mit Pressel ist der Name Gustav Kögel verbunden. Der Mann, der vor über einhundert Jahren in diesem Heidedorf aufwuchs, gilt als der erste Mensch, der zu Fuß die Welt umrundete und ihm zu Ehren steht mitten im Ort ein Gedenkstein.

Abenteuerliche Reise mit Live-Übertragung

Also machte sich am Samstagabend mit Michael Kögel aus Pressel ein Karnevalsfreund und ein direkter Nachfahre des Weltumwanderers auf die Socken und ein Kamerateam blieb ihm mehr oder weniger auf den Fersen. Das war dadurch eine ganz andere Art der Moderation, denn die Gäste verfolgten die Abenteuer Kögels sozusagen durch eine Art Nachrichtensendungen am Bildschirm.

Zur Galerie Fasching in der Dübener Heide

Die erste Station war die Alpenregion, in der Kögel auf einen einsamen Almhirten und die tanzende Garde traf. Weiter ging es nach Sibirien, wo der Zoll unauffällig der Einreise wegen mit Wodka bestochen werden musste und schließlich landete Kögel in der Türkei. Hier erklärten Larissa und Rebecca ( Lisa Willems und Johannes Porsch) mehr oder weniger „einleuchtend“ den Klimawandel.

Auftritt des Goldenen Buddhas

Dann überschlugen sich die Nachrichten, denn der Wanderer galt seit fünf Tagen in den Weiten der Wüste als verschollen. Doch dem ging es gut, traf er doch auf wunderschöne Frauen in edlen Gewändern, die einen orientalischen Tanz vorführten. Herrlich nachfolgend – der goldene Buddha alias Frank Limpius in Thailand, Karaoke in Japan und der Tanz der US-Army, ehe Kögel über England und Italien schließlich wieder zu Hause in seinem Dorf empfangen wurde.

Von Heike Nyari