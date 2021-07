Problem-Grundstück in Eilenburg: Erst Müll, dann Feuer

Eilenburg

Das Unkraut wuchert, das Tor steht offen. Inzwischen ist es schwarz, mit Ruß überzogen, ein Loch klafft. Wolfgang Schörtling ärgert sich über den Zustand der Garage in der Kleinen Mauerstraße/Ecke Schwedengasse in Eilenburg. „Ich gehe hier öfter mit meinem Hund spazieren. Und fast jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, sieht es dort anders aus, aber nicht besser“, sagt der 66-Jährige.

Spaziergänger verärgert

Dabei sei die Kleine Mauerstraße mit dem Grüngürtel „ein kleines Paradies in unserer Stadt“. Er verweile gern dort, doch beim Anblick der Garage muss er jedes Mal mit dem Kopf schütteln. „Was soll da noch passieren? Erst lag der Müll herum, dann gab es ein Feuer und dann?“, fragt der LVZ-Leser und will wissen, was die Stadtverwaltung gedenkt zu tun. „Das kann doch kein Dauerzustand sein.“

Tatsächlich ist die Garage, die zu einem schlauchförmigen, unbewohnten und seit vielen Jahren verwilderten Grundstück gehört, in keinem guten Zustand. Da die Garage nicht verschlossen ist, nutzen sie Unbekannte regelmäßig, um dort ihren Müll abzuladen. Autoreifen hatten sich schon darin befunden, Säcke voller Müll, auch gelbe Säcke, vermutlich ebenfalls mit Unrat. Dies alles ist dann immer sichtbar für jeden, der vorbeikommt. Und liegt der Müll einmal dort, lädt dieser offenbar ein, noch mehr hinzuschmeißen.

In der Garage in der Kleinen Mauerstraße in Eilenburg brannte es zuletzt. Quelle: Feuerwehr Eilenburg

Garage brennt

Letzter trauriger Höhepunkt: Am 25. Juni brannte das Garagentor. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden um 4.18 Uhr alarmiert, dichter Qualm machte sich breit, die Kameraden bekämpften das Feuer unter Atemschutz, kontrollierten anschließend mit der Wärmebildkamera das Objekt und übergaben es dann der Polizei. Schlimmeres konnten sie dank des schnellen Einsatzes verhindern. Doch das Feuer hätte sich bei zu spätem Entdecken weiter ausbreiten, den Wildwuchs auf dem Grundstück befallen können, letztlich das dazugehörige marode Haus in der Torgauer Straße 49 oder gar Nachbargrundstücke.

Polizei ermittelt

Inzwischen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung, vom Täter fehlt aber bislang jede Spur. „Das Problem ist, dass das Feuer so früh am Morgen auftrat“, sagt Thomas Jahn vom Eilenburger Polizeirevier. „Da ist so gut wie niemand unterwegs, der etwas hätte beobachten können. Uns fehlen hier die Zeugen, auf die wir bei den Ermittlungen angewiesen sind“, so der Polizeibeamte. Schätzungen zufolge ist ein Schaden von 150 Euro entstanden.

Das sagt die Stadtverwaltung

Der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Der Eigentümer sei nach dem Brand aufgefordert worden, die Garage zu sichern, teilte Katharina Eidner, stellvertretende Pressesprecherin, mit. Doch das ist nicht geschehen. Auch die LVZ wollte mit dem Eigentümer sprechen, dem Vernehmen nach handelt es sich um Auswärtige. Ein Kontakt ließ sich nicht herstellen.

Von Nico Fliegner