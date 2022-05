Eilenburg

Vandalismus, heruntergekommene Wohnhäuser, achtlos weggeworfener Müll – Eilenburg-Ost ist oft dann in der Presse, wenn es etwas Negatives zu berichten gibt. Zuletzt war das Viertel im März in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, als eine Durchsuchungsaktion der Polizei die Einwohner im Umfeld der Hochhaussiedlung in der Windmühlenstraße nicht schlafen ließ.

Der Großeinsatz samt Helikopter wurde unter anderem in den sozialen Medien heiß diskutiert. Während viele Nutzer angaben, sich in ihrem Quartier schon lange nicht mehr sicher zu fühlen, reagierten andere mit einem lapidaren „tja, typisch Ost“.

Mehr als nur Platte? Eilenburg-Ost von oben. Quelle: Wolfgang Sens

Aber was genau ist „typisch Ost“? Was macht den Stadtteil für die Menschen aus, die dort leben und arbeiten – und nicht nur in Polizeimeldungen von ihm lesen? Die LVZ hat sich gemeinsam mit Ortskundigen auf die Suche nach den schönen und vielleicht auch überraschenden Seiten des Viertels begeben.

Idyll ganz nah am Wurzener Platz

Gleich den Anfang macht ein Gelände, das man in einer Gegend, die vor allem für ihren Plattenbau bekannt ist, nicht unbedingt erwartet hätte – der Reiterhof von Kathleen Sambleben. Rund um das flache Stallgebäude erstrecken sich Wiesen und Koppeln, Kinder mit Reithelmen führen ein gemächliches Pferd am Halfter, ein junges Fohlen probiert seine Beine aus. Ein Idyll, nur wenige Gehminuten vom Wurzener Platz entfernt.

„Ich liebe den Ort hier, das war mal eine alte Gärtnerei mit ganz vielen alten Apfelbäumen“, erzählt Sambleben, die auf einer Bank unter eben so einem Baum sitzt. 1998 hat ihr Großvater den Hof gekauft, 2009 machte die 36-Jährige sich mit einem Pensionsstall und einer Reitschule selbstständig. „Bis auf die Umgehungsstraße ist es hier herrlich,“ schwärmt sie. Auch sonst schätzt sie an ihrem Wohnviertel weniger das Stadtgebiet, als die Nähe zur Natur. „Wir gehen gerne an der Kiesgrube und der Muldenaue spazieren.“

Kathleen Sambleben auf ihrem Reiterhof. Quelle: Hanna Gerwig

Die Nachbarschaft trifft sich am Supermarkt

Im Kontrast dazu verlässt Walther D. nur selten „seine Betonwüste“, wie er den Bereich um die Platten nahe der Windmühlenstraße nennt. Dafür geht er gerne einkaufen, im Norma, an der Puschkinstraße. Objektiv schön ist es hier nicht. Der Parkplatz vor dem Supermarkt ist eben ein Parkplatz – grau. Von einigen Fassaden umliegender Lädchen blättert Putz und auf einer kleinen Rasenfläche hat jemand offensichtlich seinen Hausmüll verteilt. Leere Bruzzler-Verpackungen liegen neben einem durchweichten Kaffeefilter.

Trotzdem kommt Walther D. gerne hierher. „Wir haben nur einen kleinen Kühlschrank, da komm ich mehrmals die Woche“, sagt der Rentner, der sich lieber nicht fotografieren lassen möchte. Auch sein Alter will er nicht verraten. „Das fragt man nicht.“ Dafür erklärt er, was ihm der Platz an der Kreuzung zwischen Gabelweg und Puschkinstraße bedeutet. „Ich bin nicht mehr so mobil. Aber hier sind sie alle unterwegs, die Leute kommen ja raus zum einkaufen. Und reden will ich ja nicht nur mit meiner Frau – aber sagen Sie ihr das nicht“, fügt er scherzhaft hinzu.

Eine grüne Oase zwischen Hochhäusern

Nur wenige Schritte vom Norma-Parkplatz entfernt liegt der Jugendtreff JuST. Hier arbeiten die Sozialarbeiter Ron Bräunig und André Steinert. Letzterer wohnt bereits sein ganzes Leben, sprich 39 Jahre, in Ost. „Es wäre schon wünschenswert, dass sich mancher Vermieter besser kümmert. Dann würden manche der Häuser hier auch nicht so aussehen.“

Die Sozialarbeiter Ron Bräunig und Andre Steinert zeigen den Gemeinschaftsgarten am Jugendtreff. Quelle: Hanna Gerwig

Den grün gestrichenen Bau des Treffs bezeichnet er als „Farbfleck“ in der Plattenbausiedlung. An diesen schließt sich eine breite Grünfläche an, die sich zu einem Gemeinschaftsgarten im Stadtgebiet entwickeln soll – und derzeit einer der Lieblingsorte der beiden Sozialarbeiter ist. „Vorher war das ein verwildertes Busch- und Waldstück, wo sich häufig welche zum Trinken getroffen und ihren Müll dagelassen haben“, sagt Bräunig, der in dem Wiesenstück das Potenzial sieht, sich zu einer Oase zwischen den Hochhausbauten zu entwickeln. Bisher fehlt nur die Unterstützung der Anwohner. „Im besten Fall geben wir das Projekt irgendwann an die Leute ab.“

Nicht alles perfekt – aber auch nicht alles schlecht

Karin M. braucht einen Moment, um sich auf die schönen Seiten ihres Viertels besinnen zu können. Die 64-Jährige ist mit einem kleinen Hund auf der Torgauer Straße nahe der Witrow-Siedlung unterwegs. Sie stört, dass sich viele Spaziergänger nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner kümmern. Dazu kommt das Müllproblem. „Ich begreife einfach nicht, warum die Leute alles einfach in die Gegend schmeißen.“

Karin M. in Eilenburg-Ost. Sie schätzt die kurzen Wege, denn ihr Auto kann sie so unter der Woche stehen lassen. Quelle: Hanna Gerwig

Trotzdem wohne sie eigentlich sehr gerne in Ost. „Bereut habe ich nie, dass ich wieder hergezogen bin. In der Woche kann ich das Auto stehenlassen, die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe sind top und auch die Schwimmhalle nutze ich oft.“ Auch die Entstehung einer Outdoor-Fitnessanlage auf der Grünfläche zwischen Torgauer Landstraße und Thomas-Müntzer-Straße verfolgt sie mit Wohlwollen. „Ich muss ehrlich sagen, hier wird auch was gemacht. Die Ecke wird sehr schön.“

Aufwachen am See: Eilenburg-Ost als Urlaubsort

Sogar bei Urlaubern ist Eilenburg-Ost beliebt. Beate Millemann, Verwalterin im Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) schätzt sich glücklich, jeden Morgen direkt am See aufzuwachen. Ein Anblick, den auch viele Dauercamper schätzen. „So richtig geht die Saison traditionell erst mit der Frühjahrsregatta los“, sagt Millemann, die auf dem Weg über das Gelände aber auch jetzt schon immer wieder von Gästen begrüßt wird. „Ost hat ja schon manchmal einen negativen Touch“, gibt sie zu. Aber das sei eben nicht alles, was das Viertel ausmache.

Beate Millemann zeigt den Campingplatz in Ost an einem Tag mit trüben Wetter. Sie selbst schätzt ihn vor allem in der Sonne. Quelle: Hanna Gerwig

Von Hanna Gerwig