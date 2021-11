Radlader in Mockrehna gestohlen

Mockrehna

In der Reichsstraße in Mockrehna haben unbekannte Täter einen Radlader gestohlen. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen 25. Oktober und Mittwoch. Entdeckt wurde die Tat demnach am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr. Bei dem Fahrzeug handele es sich um ein Arbeitsgerät der Firma Weidemann vom Typ Wacker Neuson WL 25. Es hat die Farbe Gelb, das Baujahr ist 2020.

Die Polizei ermittelt

Der Wert des Radladers liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Ermittelt wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ