Jesewitz

Der Sekt ist schon mal kalt gestellt. Doch die Korken knallen lässt es Jesewitz erst, wenn aus der 99-prozentigen Zusage eine 100-prozentige Sicherheit geworden ist. Noch hätte man den Förderbescheid zwar noch nicht in der Hand, aber die Fördermittel des vier Kilometer langen Radwegs zwischen Bötzen und Liemehna seien ihm avisiert worden, erklärte Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) am Donnerstag im Gemeinderat.

Anderes Programm – andere Bauzeit

Und er hatte weitere Neuigkeiten. Denn der rund 1,7 Millionen Euro teure Radweg soll nun nicht mehr aus dem Förderprogramm Radwegebau, sondern aus dem Stadt-Umland-Programm finanziert werden, bei dem aber ebenfalls eine 90-prozentige Förderung vorgesehen ist. Da dieses Programm im März 2023 auslaufe, werde es nun sogar ganz schnell gehen (müssen). „Ich gehe davon aus“, so Ralf Tauchnitz, „dass wir die Fördermittel Ende März haben. Ein Jahr später muss der Radweg dann nicht nur gebaut, sondern auch abgerechnet worden sein.“ Auf den Einwand eines Gemeinderates, ob man dafür denn überhaupt so schnell eine Baufirma finden würde, entgegnete der Ortschef gelassen: „Wenn wir die Fördermittel bekommen, dann meistern wir auch noch diese Hürde.“

Die lange Geschichte

Wie berichtet, war die Idee für den Radweg vor etwa drei Jahren im Gemeinderat geboren worden. Damals hatten die Medien berichtet, dass es genug Fördermöglichkeiten für den Radwegebau gibt, die jedoch nicht genügend beim Bund und Land abgerufen werden würden. Gemeinsam habe man sich dann für diese Strecke entschieden. Denn sie wird zunehmend für die Anfahrt nach Leipzig zu BMW, Porsche und anderen Betrieben genutzt, da so das Nadelöhr Taucha umgangen werden kann. Zum anderen ist diese Strecke im Kreisradwegeplan verankert, was als prinzipielle Fördervoraussetzung gilt.

In letzter Sekunde

Im Herbst vergangenen Jahres stand das Projekt dann aber vor dem Aus. Es schien so, dass die Gemeinde viel Zeit, Elan und 50 000 Euro Planungskosten in den Wind schreiben müsste. Damals fehlte noch immer die Bauerlebnis von sieben Feldeigentümern. Die Eigentümer, die alle ein Kauf- oder Tauschangebot bekommen hatten, stimmten dann aber doch noch in quasi letzter Sekunde zu. Und jetzt könnte es mit dem Radweg ganz schnell gehen.

Von Ilka Fischer