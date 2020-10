Eilenburg / Sprotta

Da war der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) wohl einfach zu optimistisch. Vor über einem Jahr hatte er in der LVZ prognostiziert, dass das entspannte Radeln auf einem Radweg entlang der Eilenburger Landstraße zwischen Eilenburg und Sprotta wohl 2021 möglich sein sollte. Jetzt geht der Ortschef davon aus, dass „dies vor 2023 wohl nichts wird“. Das Ganze ist etwas kompliziert.

Das Geld für den Radweg wäre da

Die 90-prozentige Förderung für den rund zwei Kilometer langen Radweg von Eilenburg bis nach Sprotta sei aus dem Programm Gemeinschaftsausgabe Ost nach wie vor recht sicher. Doch es gibt ein Problem: Die Eilenburger Landstraße hat auf einer Länge von rund 350 Metern, vom Bahnübergang der Strecke Eilenburg – Bad Düben – Wittenberg stadtauswärts in Richtung Sprotta keine Regenentwässerung. Damit fehlt diese auch für die ersten 150 Meter des neu zu bauenden Radweges. Was wiederum zur Folge hat, dass der Radweg erst gebaut werden kann, wenn der Landkreis auch für die Kreisstraße Fördermittel bekommt.

Straßenbau vor 2023 unwahrscheinlich

„Da es sich dabei um eine Kreisstraße handelt, liegen Straßen- und Radwegbau in der Regie des Landkreises, der aber uns als Gemeinde in die Planungen einbezieht“, so der Bürgermeister. Er weiß daher auch, dass der sächsische Straßen-Fördertopf weit überzeichnet ist und deshalb erst nach und nach alle im Staatsministerium vorliegenden Anträge abgearbeitet werden können. Das Gute daran: Der Landkreis ist mit seinem Antrag schon im Staatsministerium. Das Schlechte: Eine Berücksichtigung vor 2023 erscheint unrealistisch.

Während das Wann damit derzeit unklar ist, steht das Wie bereits fest. Der Radweg wird von Eilenburg kommend zunächst bis zum Bahnübergang vom Kieswerk auf der rechten Seite verlaufen. Dort erfolgt dann bis zum Sprottaer Ortsrand ein Wechsel auf die linke Seite.

Schlechte Nachrichten auch für die Lindenallee

In Sprotta selbst wird die Eilenburger Landstraße dann zur Lindenallee, die von den Bürgern auch bei dem jüngsten LVZ-Aufruf, die schlechtesten Straßen zu benennen, als reinste Schlaglochpiste kritisiert wurde. Bürgermeister Roland Märtz kann allerdings auch hier nur auf den völlig überzeichneten Straßenbau-Fördermitteltopf verweisen. „Wenn wir Glück haben, wird die Kreisstraße Lindenallee vom Landkreis vielleicht ab 2021 geplant.“ Doch dass die Gelder vor 2025 zur Verfügung stehen, was wiederum eine Fertigstellung bis 2027 bedeuten könnte, kann er sich derzeit nicht vorstellen.

