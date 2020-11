Radwege-Test Teil 3: Auf dem Weg zu Kaufland in Eilenburg

Eilenburg

Wie fahrradfreundlich ist Eilenburg? Wo gibt es Problemstellen? Was könnte man verbessern? Unsere Volontärin Yvonne Schmidt hat sich auf den Sattel geschwungen, um die Radwege zu testen.

LVZ-Reporterin Yvonne Schmidt unterwegs in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Die Bundesstraße 87 teilt Eilenburg im Osten. Wie kreuzt man am besten die Schondorfer Mark mit dem Fahrrad, wenn man einkaufen oder den Baumarkt besuchen will?

Ich starte am Martin-Rinckart-Gymnasium. In der Mittagspause kurz zu Kaufland und zurück? Ich will herausfinden, wie sicher der Weg für die Schüler auf dem Fahrrad ist. Ich fahre auf der Gabelstraße bis zur Kreuzung Torgauer Landstraße und biege nach links ab. Ein Fahrradweg leitet mich auf den Gehsteig. An einer Stelle verengt sich der Weg. Plötzlich ist er nur noch für Fußgänger zugelassen, jedoch nur für ein paar Meter. Später endet der Fahrradweg erneut. Ich fahre nun auf der Straße und biege dann in die Witrow-Siedlung ein. Einen Fahrradweg gibt es nicht, allerdings ist die Straße sehr breit und es herrscht wenig Verkehr.

Durch die Unterführung

Am Ende der Straße gibt es eine Unterführung, die mich problemlos auf die andere Seite der Schondorfer Mark bringt. Der Weg in der Unterführung ist bei viel Verkehr etwas schmal, man sollte also langsam fahren. Eine Möglichkeit, einen Zusammenstoß vorzubeugen, ist rechtzeitig zu klingeln und auf sich aufmerksam zu machen. Denn durch die Kurve sieht man zunächst nicht, wer im Tunnel einem entgegenkommt. Auf der anderen Seite angekommen, biege ich nach rechts ab und nach wenigen Metern erreiche ich den Parkplatz von Kaufland.

Das Ziel naht

Um zurück nach Eilenburg Ost zu gelangen, habe ich einen anderen Weg ausprobiert: die Straße „An der Schondorfer Mark“, die parallel zur Schnellstraße verläuft. Fahrradwege? Fehlanzeige. Ich halte mich am rechten Fahrbahnrand. Trotzdem fühle ich mich sehr unsicher. Die Autos fahren sehr schnell und halten wenig Abstand. Ich bin froh, als ich an der Wurzener Landstraße ankomme und wieder auf einen Radweg ausweichen kann.

Fazit

Der sicherste und schnellste Weg, um die B87 zu überqueren, ist die Unterführung. Hier trifft man maximal auf andere Fußgänger oder Radfahrer. Die Parallelstraße zur Schondorfer Mark ist für Radfahrer nicht zu empfehlen.

Von Yvonne Schmidt