Räuberische Erpressung – Eilenburger Polizei nimmt Verdächtigen fest

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, des Besitzes von Betäubungsmitteln und eines waffenrechtlichen Verstoßes ermittelt die Polizei in Eilenburg nun gegen einen 19 Jahre alten Mann. Ausgangspunkt war, dass Polizeibeamte am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, zu einem vermuteten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Windmühlenstraße gerufen worden.

Herausgabe von Bargeld gefordert

Der Einbruch habe sich nicht bestätigt, berichtete die Polizei. Allerdings wandte sich vor Ort ein 18-Jähriger an die Beamten. Er erklärte, dass er kurz vor dem Eintreffen der Polizisten in einer Wohnung von einem 19-jährigen Bekannten bedroht wurde. Der 19-Jährige habe unter dem Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der Geschädigte angab, kein Geld dabei zu haben, habe ihn der Tatverdächtige aufgefordert, gemeinsam zur Bank zu gehen, um Bargeld zu holen. Als sie das Haus gerade verlassen wollten, trafen sie auf die Polizeibeamten, die wegen des ursprünglichen Einsatzes gerade am Ort eintrafen.

Schreckschusswaffe gefunden

Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe in seiner Jacke, für die er keinen Berechtigungsschein vorweisen konnte. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Während der Durchsuchung der Sachen des Mannes fanden die Beamten zudem drei Klipptütchen mit Anhaftungen von kristallinen Substanzen.

