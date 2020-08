Räuberische Erpressung in Sprotta

Doberschütz

Als ein Jugendlicher (15) am Samstag gegen 20.30 Uhr mit seinem Mountainbike den Heimweg antrat, wurde er auf der Eilenburger Landstraße in Sprotta von zwei jungen Männern (17, 18, russisch) mit dem Fahrrad verfolgt. Die Beiden stoppten den 15-Jährigen in Höhe des Bahnüberganges und forderten unter Androhung von Schlägen die Herausgabe seines Fahrrads. Nach der Übergabe flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Sprotta. Der Jugendliche informierte seine Erziehungsberechtigten, die sich unmittelbar auf den Weg machten. Bei der Anfahrt wurden die Diebe durch den Vater (44) des 15-Jährigen festgestellt und angehalten. Die Polizei ermittelt wegen einer räuberischen Erpressung.

Von lvz