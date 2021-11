Ralf Scheler möchte OBM in Eilenburg bleiben

Eilenburg

Ralf Scheler (parteilos) sagt ja: „Ja! Ich trete an und möchte OBM meiner Heimatstadt bleiben.“ Der 57-Jährige tritt zur Wahl 2022 noch einmal an. Mit 67 Prozent der Stimmen – das sind 3851 Wähler – hatte der damals 51-Jährige im Juni 2015 auf Anhieb die Wahl gewonnen und ist seitdem Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eilenburg.

Noch nicht am Ende

„Ich sehe mich noch lange nicht am Ende meiner Arbeit. Darum trete ich noch einmal an. Und das als parteiloser OBM. Ich arbeite im Stadtrat mit allen Parteien und Fraktionen zusammen. Wir können Eilenburg nur gemeinsam voranbringen“, sagt der Amtsinhaber. Scheler lobt Rat und Verwaltung, die gemeinsam für eine positive Entwicklung stehen.

Langfristig 20 000 Einwohner

Er wolle vor allem den Wachstumsprozess in seiner Stadt weiter mitbestimmen. 2015 drohte die Einwohnerzahl in der Stadt und den Ortsteilen unter die 15 000er-Grenze zu rutschen. Dieser Prozess sei gestoppt. Stetig, wenn auch langsam habe sich die Einwohnerzahl stabilisiert. Mittlerweile zählt Eilenburg rund 16 500 Einwohner. 20 000 seien langfristig durchaus möglich.

Im Gleichschritt mit der Infrastruktur

Scheler wisse, dass die Zahlen nur das Eine sind. Natürlich sind damit auch andere Aufgaben verbunden, nicht nur mit Blick auf die Finanzen. Familien wollen wohnen, ihre Kinder versorgt wissen, Freizeitangebote, Straßen- und Bahnanbindungen haben, Kultur genießen und sich sicher fühlen. Künftige Vorhaben sind zum Beispiel die Erweiterung der Grundschule Ost, die Erweiterung der Kita Friedrichshöhe und der Hortneubau an der Belian-Grundschule. „Das alles ist wichtig und notwendig, wenn wir junge Familien für Eilenburg begeistern wollen“, sagt Scheler.

Herausforderung Bestandspflege

Die bestehende Infrastruktur zu pflegen und instand zu halten sei ein weiterer Anspruch. Auch die städtischen Gesellschaften müssen mitwachsen. „Mehr Einwohner, das funktioniert nur im Gleichschritt mit leistungsfähiger Infrastruktur“, so der Amtsinhaber. Hinzu kommen Standortfaktoren wie Handel, Handwerk, Industrie, Ärzte, Vereine, Sport, Kultur und Freizeitangebote. Und auch da sieht Scheler die Stadt gut aufgestellt. „Wir müssen stets dafür sorgen, dass sich alle Generationen in Eilenburg und den Ortsteilen wohlfühlen.“

Zuzug organisiert

Mit Blick auf 2015 sei der Einwohnerschwund damals der Schwerpunkt schlechthin gewesen. „Wir haben Brachen beseitigt, Wohnungen saniert, Bauplätze erschlossen und die Wohnstandortkampagne ,Eilenburg, das Beste an Leipzig’ ins Leben gerufen, um Zuzug zu organisieren und diesen Trend zu stoppen“, erinnert er sich. Dabei ist es nicht geblieben. Scheler nennt den Ausbau der Tschanter-Oberschule, die Sanierung des Multifunktionsgebäudes am Schulgebäude Berg, den Hortneubau in Ost, die Entwicklung des Gymnasiums, sowie weitere Investitionen in den Stadt- und Ortsteilen. „Wir sind auf einem guten Weg und das wollen wir bleiben. Dafür stehe ich, darum kandidiere ich“, so Scheler.

Stimmt der Stadtrat zu, wird in Eilenburg am Sonntag, dem 12. Juni 2022, gewählt, zusammen mit der Landratswahl. Sollte keiner der Bewerber bei der Bürgermeister- und Landratswahl mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, kommt es am 3. Juli zu einem zweiten Wahlgang.

Diese Termine müssen allerdings erst noch im Stadtrat beschlossen werden. Im Dezember wird das Gremium über diese beieden Daten befinden. Sollte es dabei bleiben, wird bis Anfang Februar die genaue Terminkette bis zur Wahl veröffentlicht. Voraussichtlich bis April können dann Kandidaturen für das Amt angemeldet werden.

Von Frank Pfütze