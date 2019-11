Eilenburg

Ein 19-Jähriger hat auf dem Bahnhof Eilenburg-Ost randaliert. Der junge Mann stand dabei unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. Er habe 1,52 Promille Alkohol intus gehabt.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatte am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, die Polizei alarmiert und von dem Mann berichtet. Wie sich dann herausstellte, habe der 19-Jährige mit seinen Händen zwei Scheiben eines Wartehäuschens eingeschlagen und dann die Scherben auf die Gleise geworfen. Der 19-Jährige, der vorläufig festgenommen wurde, richtete einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro an. Er hat sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten.

Von lvz