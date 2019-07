Eilenburg

Nachdem am frühen Dienstagmorgen, gegen fünf Uhr, mehrere Randalierer im Eilenburger Zentrum eine Spur der Verwüstung hinterließen, bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe bei den Ermittlungen. Die fünf Unbekannten waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen. Wie die Polizei berichtete, warfen sie in der Schreckerstraße Verkehrszeichen von Baustellen um. In der Schulstraße und in der Breiten Straße sowie auf dem Grundstück einer Schule kippten sie mehrere Mülltonnen um. Zudem rissen die fünf Vandalen am Nordring hölzerne Baumstützen heraus und legten diese auf die Straße. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

Wer hat etwas gesehen?

Die Beamten fragen nun: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder deren Aufenthaltsorten geben? Zeugen können sich an das Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423/664-100) wenden.

Von lvz