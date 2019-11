Region Delitzsch-Eilenburg: Lokales Webkaufhaus soll starten

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Lokal zu Hause kaufen, man darf es Lozuka abkürzen, ist in dieser Region derzeit noch ein frommer Wunsch. Doch das könnte sich ändern. In der Region soll ein lokales Webkaufhaus entstehen. Am Mittwochabend gab es dazu eine Auftaktveranstaltung.

Lokaler Einkauf bequem möglich

Geplant ist die Entstehung eines lokalen Marktplatzes im Internet, wo Waren vorrangig des täglichen Bedarfs von verschiedensten Händlern online angeboten und direkt an die Kunden geliefert werden. Der Kunde kann auf der Plattform seinen Einkauf bequem von daheim erledigen, Äpfel vom Obsthof X in seinen digitalen Warenkorb legen, Milch von Milchviehbetrieb Y dazu packen, noch fix Kartoffeln von Z ordern oder vielleicht noch ein Buch von einem weiteren Händler dazu legen. Das Ganze ist so einfach wie der Einkauf in jedem anderen Webkaufhaus auch.

Waren werden an die Haustür gebracht

Am Ende nimmt er an seiner Haustür von einem Kurierfahrer dann eine Lieferung in Empfang und hat sich etliche Wege erspart. Gleichzeitig aber kann er das gute Gewissen haben, mit seinem Kauf den hiesigen Handel unterstützt zu haben und nachhaltig zu agieren, weil seine Lebensmittel nicht tausende Schiffs-, Flug- oder Lkw-Kilometer hinter sich haben. Die Einzelhändler sind über Schnittstellen mit dem Portal verbunden und können rund um die Uhr verkaufen, Lozuka kümmert sich um die Abwicklung, der Kunde kann aus bestimmten Lieferfenstern das beste für sich wählen. Der Kunde bekommt am Ende eine Art digitalen Tante Emma-Laden, der rund um die Uhr zugänglich ist und im persönlichen Service ausliefert – gerade für die vielen Dörfer ganz ohne Handelseinrichtung kann das ein Gewinn sein.

Brutto-Lokal-Produkt im Fokus

Das Konzept vonLozuka verbindet dabei also heutige Ansprüche wie regionales Einkaufen, Nachhaltigkeit, Lokalpatriotismus, Wertschöpfung in der Region und vieles mehr mit der ebenso heutigen Neigung zur Bequemlichkeit des Onlinekaufens. Die lokalen Händler bekommen im Zusammenschluss auf einer Plattform eine Reichweite, die sie allein kaum erzielen könnten und sie treten stark im Verbund auf.

„Es geht um das Brutto-Lokal-Produkt“, umreißt es Thimo Eckel von Lozuka knapp. Er ist es, der mit seinem Team die Webkaufhaus-Infrastruktur für lokalen Einzelhandel schafft.

Zusammen stark sein

In Regionen wie der Emsaue oder Siegen ist das Konzept bereits gestartet und erfolgreich, erfreut sich wachsender Beliebtheit. „Wir verfolgen die Zusammen-sind-wir-stark-Philosophie“, sagt Thimo Eckel. So soll Lozuka in Nordsachsen – wobei dies noch nicht der endgültige Name ist – auf genossenschaftlicher Basis funktionieren und es kann nächstes Jahr an den Start gehen. Händler, die ihre Waren über die Plattform in einem zusätzlichen Vertriebskanal offerieren, müssen aber nicht zwingend Mitglied einer solchen Genossenschaft sein. „Es gibt verschiedene Ebenen des Mitmachens“, versichert Thimo Eckel.

Infoveranstaltung Ende Januar

Am 29. Januar um 19.30 Uhr soll es das nächste Informationstreffen zu Lozuka im Bürgerhaus Delitzsch geben. Interessenten sind willkommen. Allgemeine Informationen gibt es auch unter www.lozuka.com

Von Christine Jacob