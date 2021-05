Eilenburg

Vor den Haupteingängen der Amtsgerichte in Eilenburg sowie in Oschatz und Borna haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Blumen niedergelegt. Sie stellten Kerzen ab und zündeten diese an. Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem vor Ort Zettel hinterlassen, die Bezug auf einen Richter des Amtsgerichtes Weimar und Kritik am Rechtsstaat aufwiesen.

Ähnliche Aktionen hatte es zuletzt in Thüringen gegeben. Dort legten Demonstranten weiße Rosen vor Gerichtsgebäuden nieder. Sie reagierten damit auf das Maskenurteil eines Weimarer Familienrichters, der Anfang April mit einem umstrittenen Beschluss die Maskenpflicht an zwei Schulen in Weimar ausgesetzt hatte.

Von LVZ