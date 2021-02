Eilenburg

Normalerweise kommen André Vogel und sein Reha-Sport-Team viel herum. Der Vorstandssprecher vom Verein fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport in Eilenburg und seine Mitstreiter bringen den Reha-Sport aufs Land, steuern die Bürgerhäuser oder Kitas in den Dörfern an und machen dort mit den Einwohnern entsprechende Übungen. Doch die Corona-Pandemie brachte alles zum Erliegen. „Am 31. Oktober haben wir das letzte Mal Sport vor Ort durchführen können. Dann kam der Lockdown. Und nichts ging mehr“, erzählt der 36-Jährige.

Vereinsangebote via Internet

Ob in Eilenburg, Doberschütz, Glaucha, Jesewitz, Kossa, Laußig, Mockrehna oder gar in Wurzen und Torgau – die 110 Mitglieder in 45 Gruppen, die es inzwischen in den Landkreisen Nordsachsen und im Leipziger Land gibt, mussten auf den Sport unter professioneller Anleitung verzichten. Das wollte André Vogel nicht länger hinnehmen. Schließlich ist der Kontakt zu den Mitgliedern wichtig. Und der eine oder andere benötigt nun mal auch Anleitungen, um die Reha-Übungen auch zu Hause richtig machen zu können.

So kam André Vogel auf die Idee, die sozialen Netzwerke mehr und mehr zu nutzen. Das ist kein neues Phänomen – andere Anbieter machen das längst. Aber es ist derzeit die einzige Möglichkeit, das Angebot des Vereins irgendwie aufrecht zu erhalten.

Übungen mit dem Schrubber

„Im Januar haben wir unseren eigenen Youtube-Kanal gestartet“, erzählt der Sport-Profi. Wer im Internet bei Youtube „Reha Sport ZuHause mit fit ‚n’ mobil e.V.“ eingibt, kommt auf den Kanal und findet inzwischen 17 Videos mit verschiedenen Reha-Sport-Übungen. Protagonist in den Filmen ist André Vogel selbst. Der Eilenburger zeigt Reha-Sport mit dem Thera-Band, Gleichgewichtsübungen ohne Geräte, Übungen speziell für Schulter und Nacken und solche, die man mit einfachen Haushaltsgegenständen durchführen kann. So sieht man André Vogel in einem Video mit einem Schrubber hantieren. Das hat nicht nur Unterhaltungswert, sondern zeigt, dass man Reha-Übungen auf vielfältige Weise gestalten kann, was wiederum Abwechslung bringt.

Um den Youtube-Kanal betreiben zu können, musste der Verein zunächst mal eine Kamera, Baustrahler für die richtige Beleuchtung, ein Richtmikrofon und diverse Software anschaffen, um die Filmaufnahmen zu bearbeiten, zum Beispiel um sie mit Musik zu unterlegen. Auch bei einem Musikproduzenten wurde ein Abo abgeschlossen, um die Musik überhaupt nutzen zu dürfen.

Moderne Technik im Einsatz

Film- und Computertechnik beim Verein fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport in Eilenburg. André Vogel produziert jetzt Youtube-Videos mit Reha-Übungen für zu Hause. Quelle: Nico Fliegner

Das Betreiben eines solchen Kanals kostet aber vor allem viel Zeit. Gerade, was das Schneiden und weitere Bearbeiten der Filme angeht, kann man dies nicht einfach mal eben so machen. Der Vereinschef musste sich zunächst das Wissen darüber aneignen und hat dann viel probiert. Allein für die Nachbearbeitung eines Films geht eine Stunde weg. Jeden Tag verbringt er rund zwei Stunden mit dem Youtube-Kanal. Sein Ziel: Jede Woche sollen drei Videos produziert werden – immer dienstags, donnerstags und samstags gehen sie 19 Uhr online bei Youtube.

Erstes Ziel: 1000 Abonnenten

Die Zahl der Abonnenten des Kanals wächst langsam, aber stetig. Am Montag hatten 150 Leute den Kanal, der für die Nutzer kostenfrei ist, abonniert. Denn auch das ist wichtig für einen Youtube-Kanal: Je mehr Abonnenten es gibt, desto besser: Denn dann vergrößert sich die Reichweite – und das macht den Youtube-Kanal wiederum interessant für Werbetreibende.

„Unser Ziel sind jetzt erstmal 1000 Abonnenten“, erzählt André Vogel. Der Weg bis dahin ist noch lang, aber nicht unmöglich. Deshalb rührt der Vereinschef kräftig die Werbetrommel, schreibt auch Kontakte bei WhatsApp und Facebook an und bittet darum, den Youtube-Kanal zu abonnieren. „Es ist schön, wenn sich die Leute unsere Videos ansehen. Aber noch besser ist es, wenn sie den Kanal abonnieren“, weiß er und erklärt auch den nicht so mit Internet & Co. Bewanderten, wie das funktioniert.

Geld verdienen mit Youtube?

Aber wie viel Geld kann man mit so einem Kanal verdienen? Das Portal Gründer.de informiert, dass bei Videos immer dann Geld fließt, wenn eine Google-Werbeanzeige einem Zuschauer angezeigt wird. Je mehr Aufrufe ein Video hat, umso mehr Geld verdient man. Je nach Thema und Qualität der Videos und des Kanals liegen die Einnahmen pro 1000 Aufrufe zwischen ein und fünf Euro. Das ist nicht viel. Mit bislang 569 Aufrufen (Stand Montag) hat das Video „Reha-Sport zu Hause für Schulter und Nacken“ vom Verein fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport bislang die meisten Klicks.

Hoffen auf Ende des Lockdown

Den Eilenburger Verein jetzt einzig über Youtube finanziell über Wasser zu halten, ist demnach schwierig. „Wir sind froh und dankbar, dass unsere Fördermitglieder uns weiter die Treue halten“, erzählt André Vogel. Sie zahlen nach wie vor die 60 Euro im Jahr für die Fördermitgliedschaft, manche sogar freiwillig etwas mehr. Das hilft. Denn staatliche Hilfen hat der Verein bislang nicht erhalten. „Wir lassen das gerade von einem Steuerbüro prüfen“, erzählt André Vogel und hofft trotz Youtube-Kanal und möglicher Hilfen, dass es alsbald mit dem Reha-Sport auf dem Land wieder losgeht. Seiner Einschätzung nach werde dies aber frühestens nach Ostern sein. Und bis dahin heißt es für André Vogel, seine vier beschäftigten Trainer und am Ende die Mitglieder schlichtweg nur eins: durchhalten.

Das macht der Verein Fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport Den Verein Fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport gibt es seit 2017. In der Eilenburger und Torgauer Region sowie im Muldental bietet er Reha-Sport an. Die Trainer gehen gezielt in die Dörfer, wo es Sportgruppen gibt, und führen die Übungen mit den Menschen durch. Rehasportler haben somit einen einfachen Zugang zum Sport, müssen keine langen Wege in Kauf nehmen. André Vogel, Vorstandssprecher des Vereins, hat sich nach einem schweren Unfall zum Rehasport-Übungsleiter ausbilden lassen. Das war 2016. Seither bietet er Kurse im ländlichen Raum an, später über den Verein. Die Übungsleiter sind spezialisiert auf Gymnastikgruppe, Orthopädie sowie Innere Medizin. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit für Rehasport im Wasser. Verein fit ´n´ mobil, André Vogel, Telefon: 0173 5769637, Internet: fit-n-mobil.de

Von Nico Fliegner