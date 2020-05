Reise-Bäckerin nun auf dem Wochenmarkt in Eilenburg

Eilenburg

Der Eilenburger Wochenmarkt hat eine zusätzliche Geschmacksnote bekommen. Seit drei Wochen gibt es hier nämlich Dinkelbrot mit Gartenkräutern, Dinkelbrötchen sowie belegte Dinkelkaner.

Seit 2006 mit dem Holzbackofen unterwegs

Eigentlich verkauft die Tauchaerin Sandra Spatz mit ihrer Angestellten Madelaine Pascual die bekömmlichen und glutenarmen Produkte auf Töpfer- und Weihnachtsmärkten sowie auf Stadtfesten. Seit 2006 ist die gelernte Fachverkäuferin für Kosmetik, Sandra Spatz, die einst als Aushilfe Gefallen an diesem Reisegewerbe fand, dafür mit ihrer eigenen mobilen Holzbäckerei unterwegs.

Corona stoppt das Brotbacken nur zeitweise

Doch dann kam Corona und hat die Brotbäckerin im wahrsten Sinne des Wortes brotlos gemacht. „Mit der Komplett-Absage dieser Veranstaltungen bis mindestens 31. August stand ich von heute auf morgen ohne Einkommen da“, erzählt die zupackende 39-Jährige.

Das Angebot, ihre Dinkelprodukte doch versuchsweise mittwochs auf dem Wochenmarkt in Taucha anzubieten, nahm sie daher dankend an. Die Marktkollegen empfahlen sie weiter, so dass sie seit drei Wochen nun immer dienstags und sonnabends gegen 8 Uhr auch auf dem Eilenburger Wochenmarkt einfährt, den Holzbackofen mit Buchenholz befeuert. Schon ab etwa 8.30 Uhr duftet dann das erste Brot verführerisch. Der Duft lockte am jüngsten Markttag in Eilenburg Jennifer Rzehaczek auch an, die hier eine Art Notstopp einlegte. „Mein dreijähriger Sohn Friedrich hatte plötzlich Hunger“, erklärte die 31-Jährige, die sonst eher seltener auf dem Markt einkauft. „Doch das leckere Brot schmeckt uns und kam gerade recht.“ Die 41-jährige Silke Brandt ergänzte: „Ich finde es toll, dass es jetzt so was gibt.“

Nicht alle müssen Taler löhnen

„Frisch gebacken, lecker Dinkelbrot“, wirbt Sandra Spatz mit gar nicht spatzenhafter Stimme für ihre Produkte, deren Preise in Taler ausgewiesen sind. Nur manchmal macht sie eine Ausnahme – wie bei den Mittsiebzigern Waltraud und Wolfgang Koos, die sich vor einer Woche im Eilenburger Rathaus nach 22 gemeinsamen Jahren das Ja-Wort gaben. Sie bekamen von ihr Brot und Salz als Glücksbringer überreicht. Das Geschenk kam gut an und inzwischen auch ein Foto samt Dankeschön zurück. Corona schreibt eben auch ganz andere Geschichten.

Info: Der mobile Holzbackofen von Sandra Spatz macht inzwischen auch auf den Wochenmärkten in Delitzsch (donnerstags) und in Bad Düben (freitags) Station.

Von Ilka Fischer