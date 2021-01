Renovieren im Corona-Lockdown? Ein dickes Brett für Selbermacher

Zschepplin

Jetzt ist er dran, der weiße Quader aus Porenbeton. Gnadenlos niedergehalten von einem kräftigen Kerl im besten Alter. Ritsch-ratsch, ritsch-ratsch. Zügig frisst sich das grobe Sägeblatt entlang einer angezeichneten Linie durch den Ytong-Stein. „Die ist echt gut, die Säge“, sagt Tom Rieckhoff, und ein zufriedenes Lächeln huscht über sein staubbedecktes Gesicht. „Zieht flotter durch als der elektrische Fuchsschwanz.“ Und das Beste: „Die gab’s gleich zum Haus dazu. Hab ich irgendwo im Schuppen gefunden.“ Was ein Segen ist, denn Baumärkte bleiben wegen des Corona-Lockdowns für Hobbyhandwerker geschlossen. Schwere Zeiten für Selbermacher.

Raus aus Leipzigs Speckgürtel

Besagter Schuppen gehört zu einem über 150 Jahre alten Haus im nordsächsischen Hohenprießnitz, einem Ortsteil der Gemeinde Zschepplin zwischen Eilenburg und Bad Düben. Genau hier will Toms Familie künftig leben. In ihren ersten eigenen vier Wänden. „Noch wohnen wir zur Miete in Taucha, wo ich herkomme und wo ich auch gern gebaut hätte“, erklärt der 35-jährige Bundeswehrsoldat. „Aber im Speckgürtel um Leipzig herum sind die Grundstückspreise für unseren Geschmack schon zu weit entrückt.“

Anzeige

Platzreserve unterm Dach

Nun also Hohenprießnitz. Gut 900 Seelen. Ein Schloss irgendwo zwischen Barock und Renaissance. An der Dorfgrenze schlägt die Mulde einen kühnen Bogen. Mit der Fähre kann man ins jenseitige Gruna übersetzen. Was für die jungen Eltern Isabell und Tom aber mehr ins Gewicht fällt, sind Kindergarten, Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Denn der zweijährige Sohn, ihr ganzer Stolz, soll es gut haben im neuen Zuhause. „Wenn alles fertig ist, wäre unterm Dach sogar noch Platz für ein zweites Kinderzimmer“, sagt der Vater und blinzelt.

Doch das ist Zukunftsmusik. Erst mal sind Bad, Küche und Stube im Erdgeschoss dran. Da ist noch viel Fantasie gefragt. Die Gasheizung sollte eigentlich in ein Nebengebäude verlegt werden. „Aber ich finde seit sechs Monaten keinen Heizungsmonteur“, winkt der frischgebackene Hausherr ab. Liegt es an den üblichen Havarien im Winter? Oder an Corona? „Wahrscheinlich ist das Vorhaben nicht lukrativ genug.“

Ambitionen stoßen an Grenzen

Bei der Bundeswehr arbeitet Hauptfeldwebel Rieckhoff als Informatiker, hat bereits seinen Meister gemacht. Im gleichen Atemzug betont er seine „starke Affinität für handwerkliche Tätigkeiten“. Fußböden aufbauen, Wände versetzen, spachteln und verputzen. All das traut er sich zu. „Aber Gas- und Elektroinstallation rühre ich nicht an“, sagt er. „Das ist was für Profis!“ Weil die schwer zu kriegen sind, bleibt die Gastherme erst mal im Bad. Notgedrungen muss also die dort geplante Dusche in eine andere Ecke weichen.

Zur Galerie Geschlossene Baumärkte, überlastete Handwerker: Im Schatten der Pandemie wird die Einrichtung eines neuen Zuhauses zur Mammutaufgabe. Wir haben einer jungen Familie aus Nordsachsen dabei über die Schulter gesehen.

Als sich der zweite Corona-Lockdown im Advent ankündigte, hat sich der Bauherr schnell noch mit Werkzeug, Mörtel, Estrich und anderen Baustoffen eingedeckt. „Das lernt man bei der Armee: Lage peilen, schlussfolgern und kontrolliert handeln“, sagt er und lädt sich den nächsten Stein auf die Schulter. Trotz gründlicher Planung fehle es oft an Kleinigkeiten. „Ich bräuchte eine Maske mit Staubfilter. Die kann man zwar im Internet bestellen, aber nur im 25er-Pack. Was soll ich mit so einem Packen anfangen? Das wäre total unwirtschaftlich.“ Und die Baumärkte in Sachsen lassen nur Handwerker mit Gewerbeschein ein. Filtermasken waren da ohnehin schon vor der zweiten Corona-Welle Mangelware.

Hilfe unter Nachbarn und Freunden

Vorhin hat Tom ein paar Kabelbinder aus dem Briefkasten geholt. Die kamen nicht mit Amazon, sondern von einem Kumpel. „Wir tauschen uns viel mit Nachbarn und Kameraden aus. Da geht immer noch einiges“, ist Selbermacher Rieckhoff froh. Rings um das Haus stapelt sich Sperrmüll, Schrott und Bauschutt. „Das bekomme ich schwer los. Die meisten Wertstoffhöfe im Landkreis haben zu.“ Und ein Container lohne sich nicht. „Dazu habe ich von allem zu wenig.“ Also heißt es: weiter sammeln und stapeln.

Obwohl der Zeitsoldat für Ausbau und Renovierung Urlaub genommen hat und Hunderte Überstunden abbaut, muss er immer wieder auch dienstliche Termine und Lehrgänge wahrnehmen. Und nicht zuletzt ist da noch die Pflicht zur Erhaltung der eigenen Gesundheit. Wegen Coronaverdacht im Bekanntenkreis blieb er vorsichtshalber tagelang auf der Baustelle, schlief auf der Luftmatratze, um seine Leute nicht zu gefährden. Außerdem machten ihm zwischenzeitlich schon seine Bandscheiben und entzündete Sehnenscheiden zu schaffen, gibt er zu. „Wenn die Arbeit gut vorangeht und Fortschritte zu sehen sind, motiviert mich das“, sagt Rieckhoff. „Aber ich muss an regelmäßige Pausen denken. Schließlich will ich mich hier auf dem Bau nicht zu Tode rammeln.“

Helfer bleiben wegen Corona aus

Das größte Problem der angehenden Hausbewohner sind die momentan geltenden Kontaktbeschränkungen. „Ich bräuchte dringend vier bis fünf Helfer und kenne auch etliche Leute mit dem nötigen Geschick“, erklärt der Bauherr. „Erlaubt ist aber maximal ein Familienfremder.“ Seine Frau Isabell hängt sich nach der Arbeit und an den Wochenenden zwar voll mit rein, hobelt Dielen ab, streicht und tapeziert. Nicht zuletzt muss ihr Kind betreut werden. Eine Notbetreuung wurde bisher nicht genehmigt. Während Tom vormittags auf den Sohn aufpasst, kümmert sich Isabell ab Mittag um den Kleinen – neben der Arbeit im Homeoffice, damit Tom im Haus arbeiten kann.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeit wird immer knapper

Doch den Rieckhoffs sitzt die Zeit im Nacken. Ende Februar wollen, nein, müssen sie umziehen. Die Mietwohnung in Taucha ist gekündigt. Ob sieben Wochen reichen, um unter diesen widrigen Bedingungen noch kleine Wunder zu vollbringen? Tom sieht sich auf der seiner Baustelle um und überlegt. „Das wird sportlich“, gibt er zu, „da beißt die Maus keinen Faden ab.“ Doch aufgeben und alles hinschmeißen sei keine Option.

Wer weiß, vielleicht passiert ja noch etwas ganz Außergewöhnliches, und die Ansteckungen mit dem lähmenden Virus in Sachsen gehen auf ein erträgliches Maß zurück. Dann könnten ein paar helfende Hände richtig dicke Bretter bohren. Und mit dafür sorgen, dass es auf den letzten Drücker doch noch pünktlich klappt mit dem dreifachen Zuzug nach Hohenprießnitz.

Von Winfried Mahr