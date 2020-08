Mockrehna

In den Sommerferien geht es nicht nur für viele Familien in den Urlaub, auch die Kindertagesstätten der Gemeinde Mockrehna bekommen eine Erholungskur. In Mockrehna, wo es in Audenhain, Klitzschen, Langenreichenbach, Mockrehna und Schöna insgesamt fünf Kindertagesstätten und zusätzlich den Hort in Mockrehna gibt, ist es seit über einem Jahrzehnt bewährte Praxis, dass neben dem Hort im Wechsel auch zwei Kitas für zwei Wochen schließen. Damit bleibt die Betreuung des Nachwuchses für die Eltern gewährleistet, die es nicht anders organisieren können, gleichzeitig können aber wichtige Sanierungsarbeiten ungestörter erfolgen.

Schließzeit hat Montag begonnen

Die diesjährige Schließzeit hat am Montag begonnen. Bei den Sonnenkäfern in Mockrehna, so informierte Bürgermeister Peter Klepel (parteilos), wird diese nun genutzt, um mit der Sanierung der zwei Gruppenräume für die Krippenkinder den Schlussakkord für die ansonsten bereits sanierte Einrichtung zu setzen. Mitarbeiter des Bauhofes schleifen und versiegeln das Parkett neu. Anschließend wird gemalert.

Im Kinderhaus Sonnenschein in Klitzschen wird dagegen in diesem Jahr der Flurbereich komplett renoviert. Auch hier übernehmen weitgehend die Mitarbeiter des Bauhofes die Arbeiten. Nur das Verlegen der Fliesen übernimmt eine Firma.

