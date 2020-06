Der frühere Eilenburger CDU-Stadtrat Günter Petzold (81) hält ein Durchfahrtsverbot in der Wallstraße für unsinnig. „Ich muss mit der Kirche ums Dorf fahren“, sagt er, wenn er von seiner Wohnung mit dem Auto in den Stadtteil Berg fahren will. Petzold will, dass das Durchfahrtsverbot wegkommt. Doch die Stadtverwaltung sieht das anders.