Eilenburg

Der Badestrand im Freizeit- und Erholungszentrum in Eilenburg ist gut besucht. Danilo Millemann von der DRK-Wasserwacht in Eilenburg und Bademeister Bodo Zacke sitzen unter einem Sonnenschirm. Ab und zu frischt der Wind auf. Dann greift Danilo Millemann zum Fernglas und lässt den Blick einmal mehr übers Wasser schweifen.

Gefahren am und im Wasser

„Der Wind kann gefährlich sein“, sagt der 17-Jährige, der vor fünf Jahren eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer begonnen hat. Besucher würden dies oftmals unterschätzen. Denn der Wind bläst Bälle und Luftmatratzen auf den Kiessee. „Es gibt Leute, die schwimmen dann hinterher und überschätzen sich“, sagt der junge Mann. Einige kommen auch zu den Rettungsschwimmern und bitten, ob die nicht das Treibgut an Land holen könnten. Doch Millemann erteilt ihnen eine Absage. Er könne ja nicht einem Ball hinterher schwimmen und just in der Zeit benötigt ein anderer Mensch seine Hilfe.

Selbstüberschätzung ist ein Problem

Danilo Millemann weiß um die Gefahren und dass die von Badegästen oftmals nicht erkannt werden. Kollege Bodo Zacke beobachtete schon Eltern mit Kleinkindern, die nicht schwimmen konnten und sich alle zusammen im Wasser tummelten. „Da ist oftmals Selbstüberschätzung im Spiel“, sagt Zacke. Die Rettungsschwimmer geben dann besonders Obacht. Ebenso bei älteren Menschen, die sich der Hitze aussetzen.

Tipps für Badegäste

„Wir geben den Leuten auch Tipps“, sagt Danilo Millemann. Demnach sei den Körper eincremen, eine Mütze oder einen Sonnenhut tragen, erstrebenswert am Eilenburger Kiessee, weil es dort keine Schatten spendenden Bäume gibt. Die Leute sollten ausreichend Wasser trinken und nicht zu viel essen, wenn sie ins Wasser gehen. Vor dem Sprung ins kühle Nass, so rät der junge Mann, den Körper langsam ans Wasser gewöhnen: Erst die Arme nass machen, dann allmählich den ganzen Oberkörperbereich rund um das Herz. Die Abkühlung sei wichtig. Obacht sollten alle auch geben, wenn sie am Strand oder Imbiss etwas essen und trinken – der Wespen wegen. „Wir hatten erst neulich eine Frau, die von einer Wespe gestochen wurde und einen allergischen Schock bekam. Da mussten wir den Notarzt rufen“, erzählt Bodo Zacke. Am Ende sei aber alles gut gegangen.

Hobby zum Beruf machen

Für Danilo Millemann ist der Sommer am Eilenburger Kiessee eine besondere Zeit. „Ich liebe das Schwimmen. So bin ich zur Wasserwacht gekommen“, erzählt er. Dort ist er ehrenamtlich tätig und unterstützt Bademeister Zacke, wenn besonders viel los ist. Am Wochenende ist die DRK-Wasserwacht Eilenburg komplett für den See zuständig und kontrolliert das Badegeschehen im Freizeit- und Erholungszentrum, also dort, wo das Baden offizielle erlaubt ist. Der junge Mann hat bereits das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber absolviert. Derzeit arbeitet er am Goldstatus. Dabei kommt es auf Ausdauer an und man muss eine Zeit lang tauchen können. Regelmäßiges Training ist deshalb ein absolutes Muss.

Der Eilenburger Rettungsschwimmer will sein Hobby nunmehr zum Beruf machen. Eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe schwebt ihm vor. Auf so einen Ausbildungsplatz wolle er sich bewerben – und hofft, dass es klappt. Ausreichend Praxiserfahrung hat er ja bereits. Und ist trotzdem froh, dass schlimme Badeunfälle in dieser Saison bis jetzt ausblieben.

Wichtige Baderegeln im Überblick Beim Baden, ob in einem See, Freibad oder in einer Schwimmhalle, gibt es einige Regeln zu beachten. Die Wasserwacht gibt nützliche Tipps: Nie erhitzt ins Wasser springen und sich vorher abkühlen. Man sollte auch nie mit vollem Magen baden oder schwimmen. Wer übermüdet ist, sollte ebenso das wasser meiden. Das Schwimmen oder Tauchen im Bereich von Sprunganlagen sollte tunlichst vermieden werden, ebenfalls das Rennen am Beckenrand! Wer im Wasser friert, sollte es verlassen. Stoße nie andere ins Wasser und verlasse bei Sturm oder Gewitter das Wasser! Wer Medikamente, Alkohol oder Drogen nimmt, hat im Wasser nichts zu suchen. Nichtschwimmer sollten niemals nie aufblasbare Schwimmkörper als Schwimmhilfe benutzen. Gerade Nichtschwimmer fühlen sich mit einer aufblasbaren Schwimmhilfe oft sicher. Zu diesen Schwimmhilfen gehören neben dem Schwimmreifen auch Luftmatratzen, Schlauchboote und Schwimmflügel. Gefahr besteht durch langsames Luftentweichen. Man sollte außerdem nicht in unbekanntes oder trübes Gewässer springen und Warnhinweise, Begrenzungen, Bojen und Absperrungen beachten. Wasserpflanzen, Wehre und Strudel sollten gemieden und lange Strecken nie ohne Begleitung geschwommen werden.

Von Nico Fliegner