Richtfest am neuen Vereinshaus in Authausen

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Das Dach ist drauf - Authausener „feiern“ wie geplant Richtfest

Trotz widriger Umstände durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen zum Teil hohen Auflagen ist es den Vereinsfreunden des Männergesangvereins Concordia 1886 Authausen und den Mitgliedern der Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide gelungen, 2020 das geplante Vereinshaus in der Steinerkeide zu errichten. Das schönste Weihnachtsgeschenk machten sich die Herren selber, denn das Ziel, das Gebäude bis zum Wintereinbruch mit einem Dach zu versehen, wurde erreicht. Kürzlich wurden die Dachsteine durch das Authausener Dachdeckerunternehmen Pöhle aufgelegt.

Anzeige

Der Vorsitzende des Männergesangvereins Authausen, Ralf Uber vor dem neuen Vereinshaus in der Steinerkeide. Quelle: Heike Nyari

Wenige Tage zuvor wurde auch das glückverheißende, traditionelle Richtfest in kleinster Runde begangen. Schließlich gehöre es dazu, dass der Zimmermann seinen Spruch kundtut und der Bauherr, in diesem Fall der Vorsitzende des Männergesangvereins Ralf Uber, den Nagel ins Gebälk schlägt. Es folgten zahlreiche Worte des Dankes. Die Anerkennung für fleißige Arbeit galt dabei nicht nur den Vereinsfreunden selbst, die einen Großteil an Eigenleistungen erbrachten, sondern auch all denjenigen, die zum Gelingen des Projekts beitrugen. Mittlerweile ist das Vereinshaus winterfest gemacht und, wenn es die aktuelle Situation erlaubt, können bald die Innenarbeiten beginnen.

Blick in den zukünftigen Probenraum des Männergesangvereins im neuen Vereinshaus in Authausen. Quelle: Heike Nyari

Trotz hohem Anteil an Eigenleistung, wird auch Geld benötigt, das durch Fördermittel aus einem europäischen Leaderprogramm fließt. Der Bau des neuen Vereinsheims ist Bestandteil des Gesamtkonzepts Kulturzentrum Steinerkeide.

Rödgener Straße wird 2022 saniert

Die Rödgener Straße in Eilenburg, eine der schlimmsten Huckelpisten in der Stadt, soll saniert werden. Der Stadtrat hat jetzt die entsprechenden Planungsleistungen an das Büro Albrechtplan Planungsgesellschaft Ingenieur & Straßenbau mbH in Leipzig vergeben. Die vorläufige Honorarsumme dafür beträgt etwa 32 707 Euro. „Seitens der Stadtverwaltung wird ein Beginn der Bauarbeiten für 2022 angestrebt“, teilte Sprecherin Katharina Eidner mit. Die Rödgener Straße führt zu zwei Grundschulen und zum Krankenhaus in Eilenburg.

Friedensrichter: Sprechstunden fallen aus

Aufgrund der aktuellen Situation fällt die Sprechstunde der Anfang Oktober neu gewählten Eilenburger Friedensrichterin Tina Herdling vorerst aus. Sie berät Hilfesuchende jeden zweiten Montag im Monat, von 15 bis 16 Uhr, im Rathaus und hat die Aufgabe, kleinere Meinungsverschiedenheiten sowie Streitigkeiten im Nachbarschaftsrecht außerhalb eines Gerichtsverfahrens zu schlichten. Bei Hilfe und Fragen können sich Bürger dennoch an das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Eilenburg wenden, Telefon 03423 6520. Sobald wieder eine Sprechstunde möglich ist, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben.

Heinzel-Tropfen ist zu haben

Aus 540 Kilogramm Birnen der Sorte „Gute Luise“ wurden 75 Liter des guten Heinzel-Tropfens. Ursprünglich sollte der Erlös vom Verkauf des Birnenbrandes des Tourismus- und Gewerbevereins Eilenburg unter anderem für die Anschaffung von Schwibbögen für das Lesecafé im Roten Hirsch genutzt werden. Der erste Advent kam aber in diesem Jahr genauso schnell, wie in jedem anderen Jahr – daher hat zum jetzigen Zeitpunkt das Lesecafé wie berichtet zwei Schwibbögen gesponsert bekommen, einmal vom Verein selbst und zum anderen von der Unternehmens- und Personalberatung SL | Marketing & Management, Sven Lehmann aus Eilenburg.

Wer sich für den Birnenbrand interessiert, der wird aktuell bei nachfolgenden Verkaufsstellen fündig: Tabak Shop – Petra Luft, Leipziger Straße 59, Telefon 604005, Foto-Express und Geschäftsdruckverlag GmbH, Dr.-Külz-Ring 33, Telefon 753355, Henschel Druck & Werbung, Bergstraße 78, Telefon 658854.

Wer für das Lesecafé im Roten Hirsch für weitere Schwibbögen spenden möchte, der ist dazu eingeladen. Holger Millemann, der 1. Vorsitzende des Tourismus- und Gewerbevereins, freut sich über einen entsprechenden Anruf.

Kontakt: Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg (#TGVeb), Holger Millemann, Telefon 0177 36 98 490

2200 Euro für Leipziger Kinderhospiz

Insgesamt 1000 Euro hat der Verkauf der Advents- und Weihnachtsbasteleien des TV Blau-Gelb 90 Bad Düben und des Reitvereins Team Eckert aus Zschepplin im Bad Dübener Rewe-Markt erbracht. Dazu spendeten Kunden weitere 700 Euro. Marktleiter André Kniesche legte noch 500 Euro drauf – somit gehen insgesamt 2200 Euro an das Leipziger Kinderhospiz Bärenherz. „Die Aktion wurde sehr gut angenommen. Ich war echt überrascht, dass die Vereine so viel Basteleien geschaffen haben. Es ist nichts mehr übrig. Diese Aktion wird es auch im nächsten Jahr so geben“, kündigte Kniesche an. Hervorgegangen war die Aktion aus einer Wette, mit der André Kniesche die beiden Vereine herausforderte. Er wettete, dass die Vereine es nicht schaffen, bis zum dritten Advent mindestens 50 Advents- und Weihnachtsbasteleien im Markt abzugeben.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vereine legten sich ordentlich ins Zeug. Der Reitverein lieferte 55, der Turnverein sogar 175 Geschenke ab. Damit war die Wette für Reiter und Turner gewonnen und der Markt-Chef überwies jedem Verein den gewonnenen Wetteinsatz von 500 Euro.

Firma Höning kauft Gewerbeflächen

Das Unternehmen Höning in Jesewitz, das Fenster und Türen produziert, will sich vergrößern und weitere Flurstücke im Gewerbegebiet kaufen. Dabei handelt es sich um insgesamt rund 6657 Quadratmeter. Der Preis beträgt 173 082 Euro. Damit kostet der Quadratmeter 26 Euro. Das Unternehmen benötigt die Flächen, um Lkw zu beladen und als Unterstellmöglichkeit. Der Gemeinderat hat den Verkauf einstimmig beschlossen.

Verbände schließen bis Jahreswechsel

Das Kundenbüro der Stadtwerke Eilenburg, die Geschäftsstelle des AZV „Mittlere Mulde“ und die Büros des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen bleiben bis 1. Januar geschlossen. Bei Störungen sind die Bereitschaftsdienste ansprechbar.

Von lvz