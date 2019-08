Rödgen

Die Rödgener Teiche, die wie viele andere Teiche ausgetrocknet sind, könnten die schlimmsten Zeiten hinter sich haben. Es tut sich was. Am Donnerstag fand hier jedenfalls eine Besichtigung mit der Bad Dübener Firma Engelmann in Sachen Tiefbrunnen statt, der die Teiche künftig dauerhaft mit Wasser versorgen soll. Doch auch das ist nur ein Teil einer groß angelegten Rettungsaktion, die die Traditionsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rödgen gemeinsam mit weiteren Einwohnern ins Leben gerufen hat. Sie konzentriert sich dabei zunächst auf den kleineren Teich, der von Eilenburg kommend auf der linken Seite liegt und 1600 Quadratmeter misst.

Vor der Kür kommt die Entschlammung

Dietmar Timm: „Bevor wir den Teich, der auch als Löschwasserreservoir von Bedeutung ist, wieder befüllen, wollen wir in Absprache mit dem Umweltamt den Teich in Eigenleistung sanieren.“

Dietmar Timm Quelle: Ilka Fischer

Erst danach folgt die Kür samt Tiefbrunnen, für die die Rödgener bereits Fördermittel aus dem Regionalbudget sicher haben. Dietmar Timm: „Neben dem etwa 30 bis 40 Meter tiefen Brunnen brauchen wir eine Tauchpumpe und eine Stromversorgung mittels Photovoltaik.“ Zudem stellen sich die Rödgener einen kleinen 50 Zentimeter hohen Wasserfall samt Bachlauf vor, der als Wasserspielplatz genutzt werden kann. Dazu kommt eine Radlerhütte mit Grill. 20 000 Euro umfasst das Budget, wovon die Rödgener allerdings 4000 Euro über Spenden als Eigenmittel aufbringen müssen.

Spendensammlung läuft

Dietmar Timm: „Wir sind sehr optimistisch, dass wir die Spenden bekommen. Die Werbung dafür hat gerade begonnen.“ Trotzdem verweist der Rödgener, der seit dieser Legislaturperiode auch im Gemeinderat sitzt, darauf, dass jeder Euro zählt. Denn auch wenn die eigentliche Teichsanierung in Eigenleistung erfolgt, der eine oder andere zusätzliche Euro werde dafür dennoch benötigt

Klappt alles wie gewünscht, soll der Teich bereits Anfang Oktober entschlammt werden. Im November wird dann das Umfeld gestaltet. Die Zeit drängt, auch weil die Fördermittel noch in diesem Jahr abgerechnet werden müssen.

Spenden können unter dem Stichwort „Teich in Rödgen“ auf das Konto der Gemeinde bei der Commerzbank: DE 72 8508 0000 0231 1239 00 eingezahlt werden.

Von Ilka Fischer