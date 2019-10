Rödgener hauchen ihrem Teich Leben ein

Rödgen

Es tut sich was an den Rödgener Teichen. Wie berichtet, hat hier die Traditionsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rödgen gemeinsam mit weiteren Einwohnern in der Zscheppliner Gemeinde das Zepter selbst in die Hand genommen, um die Teiche wieder mit Wasser, das Umfeld mit einer Radlerhütte samt Grill sowie einem kleinen Wasserspielplatz zum Leben zu erwecken.

Thomas Sorg (mit Helm) und Stefan Engelmann beim Bohren des 35 Meter tiefen Brunnens. Quelle: Ilka Fischer

Brunnenbauer im Einsatz

Am Montag rückten hier nun die Bad Dübener Brunnenbauer der Firma Engelmann an. Ein Bohrer mit einem Durchmesser von über 30 Zentimetern durchdrang die Erde zunächst für ein Stahlrohr. Das Stahlrohr kommt später wieder raus, dient als Platzhalter für das kleinere finale PVC-Rohr, das zudem von einer Kiesschüttung geschützt wird. Brunnenbauer Stefan Engelmann: „Wir brauchen zwei bis drei Tage, um den Bohrer rund 35 Meter tief zu treiben und das Ganze oben mit Ton abzudichten. Außerdem wird die Tauchpumpe, die mit Photovoltaik betrieben wird, installiert.“

Aufbau der Hütte an diesem Wochenende

Nach der vorgesehenen Entschlammung, für die in den nächsten Tagen die letzten Entscheidungen mit dem Umweltamt und der Gemeinde getroffen werden sollen, kann zumindest schon mal einer der beiden Teiche mit Grundwasser aufgefüllt werden. Dietmar Timm, einer der aktiven Rödgener, sagte dazu: „Während wir den Brunnenbau oder auch die Bodenplatte für die Hütte Fachleute überlassen, wollen wir das Entschlammen und die Arbeiten am Bachlauf selbst übernehmen.“ An diesem Wochenende ist zudem der Aufbau der Hütte durch die Rödgener geplant.

Spendensammlung läuft weiter

Parallel dazu läuft die Spendensammlung. Denn damit die 20 000 Euro aus dem Fördertopf Regionalbudget zur Verfügung stehen, müssen die Rödgener 4000 Euro Eigenmittel einwerben. Auch bei den Arbeiten in Eigenregie fallen diverse Kosten an. Rund 2700 Euro, so hatte es Bürgermeisterin Roswitha Berkes auf der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet, sind inzwischen zusammen gekommen. Weitere rund 2000 Euro werden damit noch gebraucht.

Wer mithelfen will, das Konto für die Rödgener Teiche zu füllen, kann unter dem Stichwort „Teich in Rödgen“ seine Spende auf das Konto der Gemeinde bei der Commerzbank: DE 72 8508 0000 0231 1239 00 einzahlen.

Von Ilka Fischer