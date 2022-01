Rote Jahne: Bürger fordern nach schwerem Unfall Tempo 60

Doberschütz

Über 350 Unterschriften hat Thorsten Muth bereits gesammelt. Die Suche nach einem zuständigen Adressaten aber gestaltet sich schwierig. Beim Verwaltungsverband Eilenburg-West fand der Mann aus Kabelsketal keinen Abnehmer und auch der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU) nahm die Liste nicht entgegen – seine Gemeinde sei schlicht nicht zuständig.

Beim Unfall im Oktober wurden fünf Menschen schwer verletzt

Worum es geht? Thorsten Muth hatte online eine Petition gestartet, mit dem Ziel, die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 7402 am Abzweig zum Beruflichen Schulzentrum Eilenburg Rote Jahne (BSZ) auf 60 Kilometer pro Stunde zu begrenzen. Initiiert hatte er diese, weil es im Oktober dort zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war, in den sein Sohn verwickelt war.

Bei dem Unfall im Oktober wurden fünf Menschen schwer verletzt.. Quelle: Feuerwehr Eilenburg

Als ein Škoda-Fahrer nach links auf die Kreisstraße auffahren wollte, übersah er einen von links kommenden BMW. Bei der Kollision wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt, einige der Insassen waren zu diesem Zeitpunkt noch Minderjährige, die im BSZ Rote Jahne lernen. „Laut der Schulleiterin und einigen Gartenbesitzern ist dies nicht der erste schwere Unfall an dieser Stelle. Mehrfachen Bitten, hier die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zu reduzieren, kamen die Verantwortlichen bis heute nicht nach“, heißt es in der Petition. „Wir fordern hiermit die Verantwortlichen auf, unverzüglich ... ein Tempolimit von 60 km/h einzuführen.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der Kreuzung gibt es bereits ein Stoppschild

„Wir als Gemeinde wären nicht einmal klagebefugt“, stellte Bürgermeister Roland Märtz indes klar, zumal der Landkreis an dieser Stelle zuständig sei. Er machte aber auch seine Haltung deutlich. „Das Problem dort ist nicht die Geschwindigkeit, es ist die Einsicht“, sagte er, auch wenn er die Betroffenheit des Vaters anerkannte, dessen Sohn sich bei dem Unfall schwer verletzt hatte. Deshalb gäbe es an der Stelle ein Stoppschild, das den Vorrang der Kreisstraße gewährleiste und die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer leite. „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht nur auf die Nähe gucken, sondern auch in die Ferne“. Als Unfallschwerpunkt sehe er eher die Kreuzung zur S 11 weiter vorn.

Blick auf die mittels Stoppschild gekennzeichnete Kreuzung zur Kreisstraße. Auf dieser ist Tempo 100 erlaubt. Quelle: Kathrin Kabelitz

Viele Fahranfänger nutzen die Kreuzung

Thorsten Muth aber sagt, dass ein Geschwindigkeitslimit etwas bewirken könne: „Die Verletzungen wären ganz anders“, merkte er an, da der herannahende Wagen damit weniger Aufprallgeschwindigkeit gehabt hätte. In diesem Fall komme hinzu, dass die Kreuzung durch das Schulzentrum und das Wohnheim hauptsächlich von Verkehrsanfängern frequentiert werde, die meist mit kostengünstigeren älteren Gebrauchtfahrzeugen unterwegs seien. „Oft ohne Seitenairbags, die jetzt hier fünf jungen Leuten das Leben gerettet haben.“ „Dann müssten die besonders vorsichtig fahren“, entgegnete Märtz. „Der Unfall ist ja nicht passiert, weil keine Vorsorge getroffen wurde, sondern weil jemand unachtsam war.“

Landkreis: Keine Unfallhäufungsstelle

Das Gemeindeamt verließ Thorsten Muth erstmal wieder mit Unterschriften-Liste und dem Hinweis auf die Zuständigkeit des Landratsamtes. Dort ist das Problem zumindest schonmal bekannt, wie eine Anfrage der LVZ ergab. Auch wenn, so die Auskunft aus dem Straßenverkehrsamt, derartige Hinweise von Gemeinde, Schule oder Anwohnern bisher nicht eingegangen wären. Auch als Unfallhäufungsstelle sei der Knoten nicht bekannt. Das würde eine bestimmte Zahl an Unfällen gleichen Typs innerhalb eines bestimmten Zeitraums voraussetzen, bei der Personen verletzt oder sogar schwer verletzt wurden.

Thorsten Muth mit der über 350 Unterschriften zählenden Liste. Im Verwaltungsverband Eilenburg-West und der Gemeindeverwaltung Doberschütz ist er sie nicht losgeworden. Jetzt will er sie im Landratsamt Nordsachsen übergeben. Quelle: Manuel Niemann

Vor-Ort-Termin hat stattgefunden

Der Unfall habe aber auch in der Behörde große Betroffenheit ausgelöst. „Anfang November fand eine Ortsbesichtigung statt, an der Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaulastträger, Gemeindeverwaltung und Verkehrspolizei teilnahmen“, heißt es aus dem Straßenverkehrsamt. Aufgrund der Schwere des Unfalls sei die Verkehrssicherung überprüft worden: „Es konnte von allen Beteiligten festgestellt werden, dass der Bereich ausreichend beschildert ist und eine Reduzierung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße im Kreuzungsbereich nicht notwendig ist. Gemeinde und Straßenmeisterei werden jedoch darauf hinwirken, dass Bäume und Unterholz auf dem angrenzenden Waldgrundstück regelmäßig zurückgeschnitten werden, um die Sichtverhältnisse im Kreuzungsbereich zu verbessern.“

Von Kathrin Kabelitz und Manuel Niemann