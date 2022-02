Delitzsch/Rote Jahne

Zwei erfolglose Übergabe-Versuche hat Thorsten Muth bereits hinter sich. Bei einem Termin in der Richard-Wagner-Straße in Delitzsch konnte der Kabelsketaler nun aber die von ihm initiierte Petition an Steffen Fleischer und Klaus Huth vom Landratsamt Nordsachsen übergeben. Über 350 Bürgerinnen und Bürger haben das Papier unterschrieben, in dem der Vater eines Unfallopfers eine Tempo-Begrenzung an der Kreuzung Rote Jahne / Kreisstraße 7402 fordert. Damit ist die Petition dort, wo sie hingehört, schließlich ist der Kreis Straßenbaulastträger. Am Ziel ist Thorsten Muth damit aber noch nicht. Denn die ersten Signale aus der Behörde klangen alles andere als positiv.

Fünf Schwerverletzte bei Unfall im Oktober

Worum geht es? Im Oktober letzten Jahres ereignete sich auf der Kreisstraße 7402 am Abzweig zum Beruflichen Schulzentrum Eilenburg Rote Jahne (BSZ) ein schwerer Unfall. Als ein 19-jähriger Škoda-Fahrer auf die Kreisstraße in Richtung S 11 auffahren wollte, übersah er den von links kommenden BMW eines 18-Jährigen. Fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt, einige der Insassen waren zu diesem Zeitpunkt noch Minderjährige, die im BSZ lernen. Auch der Sohn von Torsten Muth, der im Škoda saß, war darunter. Der junge Mann erlitt einen mehrfachen Beckenbruch, seinen 17. Geburtstag erlebte er im Krankenhaus. Nach erfolgreicher Reha und Wiedereingliederung kann er seit wenigen Tagen wieder arbeiten und in die Schule gehen. Auch den anderen Beteiligten geht es soweit wieder gut, einzig der Fahrer sei noch in der Reha.

Viele Fahranfänger nutzen die Kreuzung zur Roten Jahne

Thorsten Muth betont auch bei dieser Gelegenheit wieder: „Es geht nicht um Schuld oder Nicht-Schuld.“ Es gehe darum, dass die Kreuzung von vielen jungen Menschen genutzt wird, die die nahe Berufsschule besuchen oder im Wohnheim leben. Viele seien Fahranfänger, sie könnten trotz vorhandenem Stoppschild wegen mangelnder Erfahrung die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße, auf der 100 km/h erlaubt sind, schlechter als erfahrenere Fahrer einschätzen. Fehler blieben da nicht aus. „Wir waren alle mal jung, wissen, dass man sich da nicht die neuesten Autos leisten kann, mit Seitenaufprallschutz, Seitenairbags und so weiter. Viele fahren deshalb ältere Fahrzeuge.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufprallenergie bei 60 km/h anders als bei 100 km/h

Der Sachsen-Anhalter zeigte den Vertretern der Kreisbehörde anhand von Fotos, was passiert, wenn ein Auto mit 100 km/h fast ungebremst auf ein stehendes Hindernis aufprallt. „Wir haben 60 km/h aus einem bestimmten Grund gefordert. Die Aufprallenergie und Ausweichmöglichkeiten sind anders als bei 100 km/h. Wir hätten hier auch locker fünf tote Jugendliche haben können“, formulierte es Muth drastisch und hat einen klaren Wunsch. „Unser Anliegen ist es, bevor es hier ein Unfallschwerpunkt mit Todesfällen wird, dass die Behörde vielleicht doch noch mal in sich geht und bespricht, ob es in dem Fall nicht sinnvoll wäre, eine Tempobegrenzung anzuordnen.“

Vertreter von Behörden trafen sich an der Unfallkreuzung

Der schwere Unfall hatte wie berichtet auch im Landratsamt große Betroffenheit ausgelöst. Anfang November fand eine Ortsbesichtigung statt, an der Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaulastträger, Gemeindeverwaltung und Verkehrspolizei teilnahmen. Aufgrund der Schwere des Unfalls sei damals die Verkehrssicherung überprüft worden. Als Unfallhäufungsstelle gilt der Bereich nicht. „Es konnte von allen Beteiligten festgestellt werden, dass der Bereich ausreichend beschildert ist und eine Reduzierung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße im Kreuzungsbereich nicht notwendig ist“, hieß es vor zwei Wochen aus dem Straßenverkehrsamt. Dass man sich an Kriterien und gesetzliche Normierungen halten müsse, macht Steffen Fleischer, Leiter des Kommunalamtes im Landratsamt Nordsachsen, auch diesmal klar: „Wir nehmen den Vorgang aber nochmal mit und prüfen ihn.“ Innerhalb der nächsten sechs Wochen soll Thorsten Muth nun eine Antwort bekommen.

Sicht an Kreuzung ist nun besser

Zufrieden registriert hat dieser indes, dass die Gemeinde Bäume und Unterholz auf dem angrenzenden Waldgrundstück beschnitten hat – die Kreuzung ist jetzt besser einsehbar. „Es geht aber auch um die Geschwindigkeit und das Leben junger Menschen“, bleibt Muth dennoch dran.

Von Kathrin Kabelitz