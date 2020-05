Rote Jahne: Löschwasser ist endlich kein Problem mehr

Rote Jahne

Das Berufsschulzentrum (BSZ) Eilenburg samt Schornsteinfegerschule und der umliegende Wald im Doberschützer Ortsteil Rote Jahne verfügen jetzt über eine ausreichende Löschwasserversorgung. Neben einem zweiten gebohrten Brunnen konnte Ende April nun auch der Feuerlöschteich seiner Bestimmung übergeben werden. Darüber informierte Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) die LVZ.

Nun gibt es Löschwasser aus Brunnen und Teich

Damit könne die Feuerwehr im Brandfall nun nicht nur über die Brunnen den Grundwasserspiegel anzapfen, sondern habe unmittelbar 210 Kubikmeter Wasser aus dem Teich zur Verfügung. Dass die Investitionen in Höhe von 7500 Euro, die zu 75 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert wurden, notwendig waren, hatte sich insbesondere in den beiden zurückliegenden extrem trockenen Sommern gezeigt. Zuletzt hatte hier am 27. Juli 2018 der Wald gebrannt.

Bis zu 190 Schüler im Internat

Im BSZ selbst, dem ein Internat mit 60 Betten angegliedert ist und in dem bis zu 430 Schüler beschult werden, reicht die Bandbreite der Ausbildungsgänge vom Hochbaufacharbeiter, Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Betonfertigteilbauer über Anlagenmechaniker, Verfahrensmechaniker und Kraftfahrzeug-Mechatroniker bis hin zum Heilerziehungspfleger, Erzieher, Sozialassistenten, Altenpfleger und Krankenpflegehelfer.

Wieder Schulbetrieb für alle Klassen

Aber auch angehenden Schornsteinfegern werden Kenntnisse vermittelt. Für sie steht ein weiteres Internat mit 130 Betten zur Verfügung, so dass bei voller Belegung insgesamt knapp 200 Jugendliche auf der Roten Jahne übernachten. Ebenfalls zum Profil des Schulzentrums auf der Roten Jahne gehören die Fachoberschule und das Berufsvorbereitungsjahr. Seit dem 22. April findet hier wieder Schulunterricht statt, seit Montag läuft der Schulbetrieb für alle Klassen, wenn auch mit zum Teil eingeschränkten Präsenzzeiten.

Von Ilka Fischer