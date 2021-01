Eilenburg/Bad Düben

Das Jahr 2020 hat ganz im Zeichen von Corona gestanden. Doch in den zurückliegenden zwölf Monaten gab es in Eilenburg, Bad Düben und der Region auch viele besondere kommunale Ereignisse. In der Bildergalerie gibt es 12 Kalenderblätter mit Stichwörtern, was die Menschen in der Region jeweils bewegt hat.

Zur Galerie Hier gibt es einen Rückblick auf Ereignisse in der Region Eilenburg/Bad Düben in 12 Kalenderblättern. Klicken Sie sich durch!

Die Fotos und Stichwörter geben einen Überblick über das bewegte Jahr, das hinter uns liegt.

Von Kathrin Kabelitz