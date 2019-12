Bei der Aktion „Rückruf Heimat“ war in Delitzsch erstmals das Foyer der Delitzscher Klinik Treffpunkt für potenzielle Rückkehrer und Anbieter von Arbeitsplätzen. In Eilenburg war Treff im kleinen Saal des Bürgerhauses. Für 2020 will man aber auch neue, digitale Wege beschreiten.