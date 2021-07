Rummel in Eilenburg mit besonderer Geisterbahn

Eilenburg

Des einen Leid ist des anderen Freud: Nachdem das Eilenburger Stadtfest Anfang Juli endgültig abgesagt wurde, war der Weg frei für René Schmidt. „Wir sind sozusagen die Ersatzveranstaltung. Hätte das Stadtfest stattgefunden, hätten wir nicht kommen dürfen“, sagt der Schausteller, der noch bis Sonntag zum Rummel auf der Festwiese an der Kastanienallee einlädt.

Noch immer Einschränkungen

Mit dabei sind nicht nur um die 25 Fahrgeschäfte und Essensstände, sondern auch die ganze Familie. Von den Söhnen über die Schwiegertöchter bis zu den Enkelkindern helfen alle beim Aufbau, Verkauf und Betrieb mit. Da große Feste immer noch nicht erlaubt sind, muss momentan jedoch alles eine Nummer kleiner ablaufen. „Mobiler Freizeitpark“ heißt der Rummel deshalb. Das Gelände ist umzäunt, um den Einlass zu regeln.

Trotzdem hofft der Schausteller aus Jessen in Sachsen-Anhalt natürlich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, denn die vergangenen Monate waren hart. Durch den Lockdown herrschte im zweiten Jahr in Folge praktisch ein Berufsverbot für alle Schaustellerbetriebe. Damit ihnen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, stellten Schmidt und seine Kollegen sich mit einer Würstchenbude gelegentlich vor eine Markthalle. Mehr ging nicht. „Sogar während des 2. Weltkrieges sind die Geschäfte gefahren“, erzählt der Bernburger Schausteller Klaus Eckstein, der ebenfalls auf dem Eilenburger Rummel vertreten ist. So einen Stillstand wie durch Corona habe es noch nie gegeben.

Aufhören keine Option

Ans Aufhören haben Eckstein und Schmidt dennoch nie gedacht. Schausteller zu sein, das ist Berufung – und kein Beruf. Außerdem, erzählt Schmidt, habe er die November- und Dezemberhilfen der Bundesregierung für Einkommensausfälle schnell und ohne Probleme erhalten. „Das hat uns über den Winter gerettet“, meint er.

Deutschlands einziger 3-D-Geisterbahnsimulator

Seit fünf Wochen tourt der Schaustellerbetrieb Schmidt nun wieder quer durch Ostdeutschland. Und das Fazit fällt bisher durchweg positiv aus. „Das Wetter hat mitgespielt und die Leute waren regelrecht begeistert“, berichtet Schmidt. In Eilenburg kann es gerne so weitergehen. Zu den Highlights auf dem Rummel gehört neben dem 25 Meter hohen Freefall-Tower und Autoscooter der einzige 3-D-Geisterbahnsimulator in Deutschland. Auf einen Stuhl setzen, Brille überziehen und los geht die gruselige Fahrt.

Info: Öffnungszeiten: 14 bis 22 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Mittwoch ist Familientag mit zahlreichen Ermäßigungen, am Freitag gibt es den „Doppeldecker“: ein Mal zahlen, zwei Mal fahren. Am Samstagabend findet ein großes Feuerwerk statt.

Von Simon Ecker