Hohenprießnitz

Das Taurida State Symphony Orchestra of Leningrad Region begeisterte am Dienstagabend bei den Hohenprießnitzer Schlossfestspielen mit russischen und internationalen Filmmusiken.

So verrieten die Musiker das Geheimnis von St. Petersburg, fluchten in der Karibik, holten den Gladiator, James Bond, den rosaroten Panther und Aladin auf die Bühne. Das 40-köpfige Orchester, das am Abend ab 20 Uhr übrigens noch einmal an gleicher Stelle mit einem Sinfoniekonzert begeistern möchte, wurde von Mikhail Golikow dirigiert. Doch bevor die Musiker den ersten Bogen ziehen und das Geburtstagskind Vasily Aleshenko seiner Trompete den ersten Ton entlocken konnten, galt es Stühle rücken.

Schlossherr Konrad Obermüller bedankt sich bei den Musikern des Taurida State Symphony Orchestra of Leningrad Region für die tolle Musik. Quelle: Ilka Fischer

Denn der perfekte Sommerabend hatte mit rund 250 Besuchern doch mehr Gäste als gedacht auf dem Schlosshof gelockt. Bei der zweisprachigen kurzen Eröffnung, bei der der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Kiesewetter als Vizepräsident des Forums Mitteleuroa beim Sächsischen Landtag mit perfektem Russisch glänzte, gestand Schlossherr Konrad Obermüller gern ein, dass er als Nicht-DDR-Bürger da nicht mithalten könne. Für seine Worte: „Wir wollen heute ein klares Zeichen setzen, um die deutsch-russische Freundschaft zu verbessern. Denn was unsere Politiker nicht schaffen, schaffen die Künstler aus Russland,“ erhielt er viel Applaus. Sein Dank ging zudem an einen Mann mit großem Musikernamen, der ebenfalls im Publikum saß. Denn der Kulturminister der Leningad Oblast heißt nicht nur Evgeny Tschaikowski. Er hat auch maßgeblichen Anteil am Zustandekommen der Konzerte. Nach dem Donnerstag- Auftritt des Orchesters kommt es am Freitag um 20.30 Uhr mit der Kult-Band Karussell (Karten ab 19 Euro an der Abendkasse) und am Sonnabend mit Heinz Rudolf Kunze (Interview) zum Finale der zweiten Schlossfestspiele Hohenprießnitz.

Von Ilka Fischer