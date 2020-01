Ruth und Horst Krämer aus Eilenburg feiern eiserne Hochzeit

Eilenburg

Angefangen hat alles bei einem Nachmittagstanz auf dem Eilenburger Schlossberg im Jahr 1951. Ruth Krämer (86), geborene Haberkorn, hat noch die Worte einer damaligen Freundin im Ohr: „Sie sagte: ,Lass uns da mal hingehen. Da sind die flotten Burschen.’“ Einer dieser „flotten Burschen“ war Horst Krämer (86). Knapp vier Jahre später, am 15. Januar 1955, gaben sie sich das Ja-Wort in der Marienkirche. Am Mittwoch konnte das Ehepaar seinen 65. Hochzeitstag feiern.

Bäcker aus Leidenschaft

Wichtiger Anker ihres Lebens war die eigene Backstube, die „ Bäckerei Krämer Horst“ in der Weinbergstraße 26, die das Paar ab 1951 betrieb. Aufgrund gesundheitlicher Probleme mussten sie den Laden jedoch 1987 schließen. Bis zum Ruhestand arbeite Horst Krämer in der Buchhaltung der Eilenburger Celluloid-Werke und Ruth Krämer als Wirtschaftsleiterin eines Kindergartens. Auch das Reisen war nach der Wende für das Ehepaar stets von besonderer Bedeutung. Heute verbringen sie ihre Zeit am liebsten in ihrem Garten.

Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Wolfgang ist heute 64 und Birgit 59. Krämers haben fünf Enkelkinder im Alter von 31 bis 43 Jahren und fünf Urenkel im Alter von 0 bis 17 Jahren.

Das Hochzeitsfoto von Ruth und Horst Krämer vom 15. Januar 1955. In der Hand hält die Braut einen Fliederstrauß. Quelle: privat

OBM Ralf Scheler : „Da freut man sich mit der ganzen Familie“

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) kam persönlich bei dem Jubiläumspaar zum Gratulieren vorbei und überreichte eine aufwendig gestaltete Obstplatte. „Das Ehepaar hat in einer Zeit geheiratet, die ganz anders war als heute“, so Scheler. „Es war die unmittelbare Nachkriegszeit, sie sind im Prinzip mit Nichts gestartet. Solche Zeiten führen zu einem ganz anderen Miteinander. Da freut man sich mit der ganzen Familie, wenn man so ein Jubiläum erreicht.“

Immer an einem Strang gezogen

Doch was ist das Geheimnis ihrer langen Ehe? „Wir haben gemeinsam angefangen und immer alles gemeinsam gemacht“, erzählte Horst Krämer. „Wir haben immer an einem Strang gezogen. Dazu kommen ein guter Bekanntenkreis und viele Freunde.“ Auch eine Charaktereigenschaft ihres Mannes sei wohl für die Langlebigkeit ihrer Ehe verantwortlich, sagte Ruth Krämer mit einem Lächeln: „Wir haben uns gegenseitig ergänzt. Mein Mann ist außerdem einer, der nicht streiten kann.“ Auch Liebe und gegenseitige Wertschätzung habe stets eine große Rolle gespielt.

Am Samstag feiert das Ehepaar seine eiserne Hochzeit im Familienkreis. „Dieses Fest mit der Familie gemeinsam zu begehen, ist eine Ehre“, erklärte Horst Krämer.

Von Bastian Schröder