„Sabine“ deckt Dächer ab: Feuerwehren aus Taucha und Jesewitz im Stress

Taucha/Jesewitz

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Während die Freiwillige Feuerwehr Taucha an den Folgen von Orkantief Sabine von Sonntag bis zum Montagmorgen in Taucha zu keinem Schaden ausrücken musste, kam es am Montagvormittag gleich knüppeldick. Innerhalb weniger Minuten wurden die Kameraden zu zwei Einsätzen gerufen.

Abgerissene Dachpappe in Richtung Markt geweht

Gegen 10.30 Uhr wurde ein Schaden in der Leipziger Straße 29 gemeldet. Dort hatte eine kurze, aber äußerst heftige Sturmböe Dachpappe, Dämmmaterial und lose Teile vom Dach des Hauses in Richtung Markt fast bis Höhe Gaststätte „Ollis Treff“ geweht und sich auf den Fußwegen verteilt. Bewohner des Hauses und Personen auf der Straße sowie angrenzende Gebäude kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden. „Wir müssen nun das Flachdach sichern. Das Bauamt wird prüfen inwieweit die Bewohnbarkeit der darunter liegenden Wohnungen beeinträchtigt sein wird“, informierte Jörg Schmidt, stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Taucha. Die Leipziger Straße muss deshalb zwischen Augenoptikgeschäft und Schlossstraße gesperrt werden.

Fliegende Dachpappe: In der Leipziger Straße sicherten Einsatzkräfte der Tauchaer und Jesewitzer Feuerwehren das geschädigte Wohnhaus. Quelle: Reinhard Rädler

In der Lindnerstraße Haus und Autos stark beschädigt

Während die Absperrfirma Wranik gerade anrückte, kam der Ruf zu einem zweiten Einsatz in die Lindnerstraße. Auch hier hatte die kräftige Sturmböe von einem Industriegebäude in der Weststraße 9, das gerade saniert wird, Teile der Dachkonstruktion bis weit über 50 Meter in Richtung der Wohngebäude in der Lindnerstraße gerissen und dabei das Dach eines Einfamilienhauses sowie zwei abgeparkte PKW erheblich beschädigt. Im Dach des größeren Wohnhauses in der Lindnerstraße steckte in gut 12 Meter Höhe ein etwa drei Meter langer Balken wie ein Pfeil in einer Dartscheibe. Der mächtige Balken muss mehr als 50 Meter durch die Luft gesegelt sein.

Teile einer abgestürzten Dachkonstruktion beschädigten dieses Wohnhaus in der Lindnerstraße. Quelle: Reinhard Rädler

Feuerwehr aus Jesewitz kam zur Unterstützung

Die Kameraden der Tauchaer Feuerwehr wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jesewitz unterstützt. Auch der Fachbereichsleiter Bauwesen, Helge Zacharias. War vor Ort und informierte sich über die Lage.

