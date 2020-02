Sachsenpeter aus Eilenburg verlässt die Bütt

Eilenburg

Peter Murch ist in seinen 66 Lebensjahren schon in viele Rollen geschlüpft. Mal mimte er einen Gärtner beim Fasching des Eilenburger Carneval Clubs (ECC), ein anderes Mal den Koch. Auch Clown und Schwein war er schon auf der Bühne. Aber am bekanntesten dürfte Peter Murch in seiner Rolle als Büttenredner Sachsenpeter sein. Den hat er quasi erfunden. Und diese Rolle füllt er nur ganz allein aus.

Die 40. ist die letze Büttenrede

Seit 1981 mischt der in Aue geborene Murch, der schon als Student Kabarett spielte, mit seinem flotten Mundwerk beim ECC mit. Erst voriges Wochenende hielt er seine 39. Büttenrede im Eilenburger Bürgerhaus.

Im nächsten Jahr gibt es die 40. Dann ist aber Schluss mit lustig, zumindest als Büttenredner beim ECC, „weil ich keine Lust mehr habe“, erzählt er. Mit der 40. Büttenrede sei ein guter Zeitpunkt gekommen, aufzuhören. Denn neben dem großen Hobby des Unterhalters – man kann ihn auch als Spaßmacher für private Feiern buchen – hat ein zweites ihn inzwischen zeitlich in den Bann gezogen – das Reiten.

Unterwegs hoch zu Ross

Peter Murch mit seinem Pferd. Quelle: privat

Peter Murch hat mit 62 Jahren das Reiten für sich entdeckt und mit Schecky sein eigenes Pferd, das bei seinem Kumpel Winfried Hauck in Wöllnau steht. Zusammen mit Hauck reitet er regelmäßig aus – und nicht nur das: Murch reist um die halbe Welt und findet immer mehr Gefallen am Wanderreiten in anderen Ländern. In Madeira, Gambia, auf Rhodos und Mallorca war er schon, im März geht es nach Gran Canaria. Über 5000 Reit-Kilometer und um die 300 Touren hat er schon absolviert. Wenn er in Übersee ist, leiht er sich vor Ort ein Pferd aus, reitet durch die Landschaft, lernt so Land und Leute kennen – für ihn eines der schönsten Hobbys, das er solange ausüben will, wie es ihm gesundheitlich vergönnt ist. Auch deshalb tritt er beim ECC kürzer, wird aber nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Für den einen oder anderen kleinen Beitrag stehe er bereit, für größere Geschichten nicht. Seine Vereinsfreunde wissen längst Bescheid.

Rosen fürs Publikum

Peter Murch verteilt Rosen. Quelle: Nico Fliegner

Dabei hat sich Peter Murch selbst immer nur als „kleinen Mosaikstein im Verein“ gesehen, „der das macht, was er kann“, sagt er. „Das macht mir Spaß. Und ich habe meine Freude daran, wenn andere sich freuen.“ Respekt hat der Diplom-Lehrer, der viele Jahre in der früheren Eilenburger Berufsschule am Jahnplatz, später als Ausbildungsbeauftragter für ein Versicherungsunternehmen tätig war, vor den vielen anderen Mitstreitern im ECC, deren Vorbereitung für die großen Veranstaltungen viel aufwendiger sei als seine.

Doch auf eines legt er immer großen Wert: Mit seinen Reden hält er sich stets ans jährliche ECC-Motto, diesmal: „Es kost’ ja nix“. Das gesamte Jahr über sammelt er den Stoff für seine Rede und meint: „ Büttenreden heißt dreckige Wäsche waschen und vom Leder ziehen.“ Und so nimmt Peter Murch die Politik im Großen wie im Kleinen aufs Korn, aber auch die Gesellschaft und das Publikum. Ein Klassiker ist stets sein Satz: „Wie jedes Jahr mit Bedacht, hab’ ich wieder an Rosen gedacht.“ Murch geht dann ins Publikum und verteilt die Rosen.

Dankbar über rollende Bütt

Peter Murch initierte beim Fasching 2029 kurzer Hand eine Polonaise mit den Narren und Närrinnen und schlängelte die Gäste in die Pause. Quelle: Anke Herold

Dankbar ist er für viele Dinge, die er in seiner Laufbahn als Sachsenpeter und beim ECC erleben konnte: Dass die Kulissenbauer ihm eine rollende Bütt zimmerten, mit der er von einer Bühnenseite auf die andere fahren kann. Dass er Auftritte in der Sächsischen Staatskanzlei hatte und bei der Gala des sächsischen Carnevals in Chemnitz sowie Gastauftritte bei anderen Vereinen. Nur eins stimmt ihn derzeit etwas traurig: „Ich bedaure sehr, dass die Teilnahme und das Interesse am Rosenmontagsumzug in Eilenburg sehr nachgelassen hat.“ Der Narrentross zieht am 24. Februar wieder durch die Stadt.

Von Nico Fliegner