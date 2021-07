Sachsens Umweltminister kommt nach Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Kita in Jesewitz erhält Anbau

Die Kindertagesstätte „Mäuseland“ in Jesewitz erhält einen Anbau. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sagte, habe der Gemeinderat jüngst den Auftrag vergeben. Die Arbeiten sollen im Herbst starten. Der Anbau wird künftig für die Unterstellung von Spielgeräten genutzt. Im kommenden Jahr sollen dann die Außenanlagen neu gestaltet werden. Dafür stehen Fördermittel aus dem Programm Vitale Dorfkerne bereit.

Plakate zur Zukunft Eilenburgs

Die Stadt Eilenburg will ein neues Leitbild entwickeln und hat dafür eine Umfrage gestartet. Das ist nun auch überall sichtbar. 60 Plakate mit dem Hinweis zur Teilnahme wurden im Stadtgebiet und in den Ortsteilen aufgehangen.

Im Stadtgebiet von Eilenburg sind Plakate aufgehängt worden, die auf die Umfrage hinweisen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Die Kommune hat dazu 18 Fragen formuliert, um zunächst die aktuelle Stimmung sowie Wünsche und Vorstellungen der Einwohnerinnen und Einwohner zur Zukunft der Stadt erfassen zu können. Möglich ist dies online unter www.eilenburg.de oder schriftlich per ausgefülltem Fragebogen, der im jüngsten Amtsblatt veröffentlicht wurde. Dieser kann ausgefüllt in den Briefkasten am Rathaus oder in Boxen, die im Tierpark, im Museum, bei Rewe und Kaufland sowie an den Tankstellen stehen, eingeworfen werden.

Minister besucht Eilenburg

Sachsens Umweltminister Wolfram Günter (Bündnis 90/Die Grünen) wird am Montag in Eilenburg erwartet. Wie der Landschaftspflegeverband (LPV) Nordwestsachsen informierte, findet von 13.30 bis etwa 16 Uhr ein Aktionstag mit Kindern bereits bestehender Gruppen junger Naturwächter aus Nordsachsen im Eilenburger Stadtpark statt. Das Angebot soll es dann ab September regelmäßig alle zwei Wochen dienstags in Eilenburg geben und dazu eine eigene Gruppe junger Naturwächter gebildet werden. Dann geht es raus in die Natur, um die Pflanzen- und Tierwelt in und um Eilenburg näher kennenzulernen, teilte Sophie von Eichborn mit, die beim LPV die Naturwächter-Gruppe betreuen wird.

Unter anderem suchen die jungen Naturwächter nach Tierspuren, bestimmen Insekten, bauen Nistkästen oder sammeln Müll. Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, die nach den Sommerferien mitmachen wollen, können sich noch beim LPV in Eilenburg anmelden.

In Sachsen bestehen rund 50 JuNa-Gruppen in 35 Einrichtungen. Unterstützt und koordiniert wird die Arbeit der Gruppen durch die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU). Die Jungen Naturwächter Sachsen gibt es unter diesem Namen seit 2017. Ursprünglich entstanden ist das Programm im Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, der LaNU und dem Landkreis Mittelsachsen.

Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen, Telefon 03423 7393000, E-Mail: eichborn@lpv-nordwestsachsen.de.

Orgelvesper in Krippehna

Zur Orgelvesper am Sonntag um 17 Uhr in Krippehna wird nicht wie angekündigt Johannes Krahl spielen, sondern Kilian Homburg. Das teilte Kantor Norbert Britze mit. Erklingen werden Werke von Bach, Böhm Walther und anderen Komponisten. Homburg studiert in Leipzig, konzertierte bereits deutschlandweit an bedeutenden Kirchen und Orgeln und ist mehrfacher Bundespreisträger im Wettbewerb Jugend musiziert.

SV Naundorf baut Vereinsgebäude um

Das Vereinsgebäude des SV Naundorf soll erweitert und umgebaut werden. Der Gemeinderat Zschepplin hat jetzt den entsprechenden Antrag des Vereins auf seiner jüngsten Sitzung mit einer Enthaltung beschlossen.

Neues Platzsystem fürs Bürgerhaus

Der Kauf eines elektronischen Sitzplatznummerierungssystems für das Bürgerhaus Eilenburg und eines historischen Heißluftmotors der Maschinenfabrik Monski für das Museum sind zwei Punkte, mit denen sich der Betriebsausschuss Kulturunternehmung am 20. Juli beschäftigt. Los geht es um 17 Uhr im kleinen Saal.

Hinab in die Bergkeller

Das Stadtmuseum Eilenburg bietet wieder Bergkellerführungen durch Eilenburgs labyrinthische Unterwelt an. In den Ferien sind mehrere öffentliche Termine angesetzt, für die ab jetzt Anmeldungen möglich sind. „Auf den Spuren der Heinzelmännchen“ geht es für Ferienkinder am Dienstag, 10. August, 10 Uhr; Donnerstag, 12. August, 13.30 Uhr; Mittwoch, 18. August, 10 und 13.30 Uhr; Dienstag, 24. August, 15 Uhr; Donnerstag, 26. August, 10 und 15 Uhr. Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen erforderlich unter Telefon 03423 652222, Taschenlampe sollte mitgebracht werden

Von lvz