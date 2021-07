Eilenburg

So ganz wahrhaben will es Sandra Stumpp dann doch nicht. Als sie die letzten Lebensmittel und Getränke im Eilenburger Strandhotel ausräumt, merkt man, wie nah der Abschied der 41-jährigen Gastronomin geht. Kein Wunder: Ist es doch eine kleine Ära, die endet. 15 lange Jahre war Stumpp Teil des Strandhotels, kochte Abertausende Essen und bewirtete mindestens ebenso viele Gäste. Erst als Angestellte und seit 2011 als Inhaberin. Doch nun ist damit Schluss. Am Ende war die Entscheidung, das Strandhotel aufzugeben, alternativlos.

Mitarbeiter suchten sich andere Jobs

Monatelang musste die Gaststätte geschlossen bleiben. Mit Kurzarbeitergeld versuchte Stumpp, ihre drei Festangestellten und eine Minijobberin über Wasser zu halten, doch nach und nach suchten diese sich andere Jobs. „Die haben keine Perspektive mehr gesehen und hatten einfach Angst“, sagt Stumpp. „Und ich kann sie verstehen.“ Das Team, das zusammen über fünf, sechs Jahre hinweg das Strandhotel am Laufen hielt, fiel so nach und nach auseinander.

Zwar erhielt Stumpp, nachdem sie das Aus der Gaststätte verkündete, viele neue Personalanfragen. Doch auch die konnten ihren Entschluss nicht mehr ins Wanken bringen. Der Wunsch, etwas Neues zu machen, war letztlich größer – auch, weil sich ihre Prioritäten geändert haben.

Sohn steht jetzt im Vordergrund

Im vergangenen November wurde die gelernte Bürokauffrau Mutter eines Sohnes. Durch die Elternzeit war sie in der Folge nicht mehr so flexibel, was die Arbeitszeiten betrifft, und auch in Zukunft will sie sich mehr um ihren Michel kümmern. „Mein Sohn war schon der Hauptgrund, weshalb ich mich entschieden habe, das Strandhotel zu schließen“, sagt Stumpp.

Die Räumlichkeiten sind zu Ende Juli gekündigt. Der Eigentümer möchte, dass erneut Gastronomie in die Rinckartstraße 7 einzieht. Das würde im Übrigen auch Stumpp freuen, die für ihre vielen Stühle, Tische und Kühlvorrichtungen einen Abnehmer sucht.

Trauer beim Abschied – Vorfreude auf neues Leben

Davor wollte sie es sich aber nicht nehmen lassen, im Juni für zwei Wochen noch einmal kurz zu öffnen. Es sei ihr wichtig gewesen, sich noch einmal persönlich verabschieden zu können, sagt die 41-Jährige. „Für mich waren das keine Gäste, für mich war das Familie.“ Sie habe viele Blumensträuße bekommen und es seien zahlreiche Tränen geflossen.

Trotz aller Trauer freut sich die 41-Jährige nun aber auf ihren neuen Lebensabschnitt – als Mutter und Bürokauffrau. Und dennoch: So ganz von der Gastronomie lassen, kann Stumpp nicht. Nach einer kleinen Pause will sie im neuen Jahr wieder einen Catering-Service anbieten, dann privat von zu Hause aus.

Von Simon Ecker