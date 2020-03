Sandro Oschkinat will Bürgermeister in Mockrehna werden

Mockrehna

Mockrehna steht vor der Wahl. Zwei Herren wollen Bürgermeister werden, einer will es bleiben. Wir stellen die Kandidaten vor. Heute: Sandro Oschkinat (Spektrum Aufrechter Demokraten).

Zu einer Wahl gehören mindestens zwei Kandidaten

Es gibt 1000 Themen, die in Mockrehna in die öffentliche Diskussion müssen, auch jene, die andere nicht ansprechen, sagt Sandro Oschkinat. Als Bürgermeister könne man sie zwar nicht alle sofort lösen – aber eben deutlich machen, dass man gewillt ist, diese anzupacken. Für den 37-jährigen Audenhainer ist das eine Motivation, sich am 15. März zu stellen. Eine zweite ist eine ganz pragmatische: „Es sah längere Zeit so aus, als ob es keinen Gegenkandidaten zu Peter Klepel geben sollte. Das hat mich gestört. Eine Wahl muss immer eine Wahl sein. Das heißt, es muss mindestens zwei Kandidaten geben.“ Sein Verhältnis zum Amtsinhaber sei gut, „aber er lässt mir zu viele Themen liegen. Da bin ich mehr der Rebell, kämpferischer, hartnäckiger.“ Gerade, weil er Probleme sehe, „die uns hier irgendwann auf die Füße fallen.“ Seine Heimat ist und bleibt die Pumphut-Gemeinde: „Ich muss also mit den Auswirkungen dieser Probleme dauerhaft leben.“

Junge Familien und Feuerwehr sind zwei Schwerpunkte

Sandro Oschkinat hat deshalb für sich thematische Schwerpunkte gesetzt: Junge Familien in die Gemeinde zu locken oder hier zu halten, ist einer davon. Wie? Gebühren für die Kindereinrichtungen nicht mehr permanent erhöhen. „Außerdem muss die Gemeinde mehr verfügbare Grundstücke oder Häuser zentral registrieren und sichern, die man Interessierten schnellstmöglich anbieten kann.“ Um die freiwillige Feuerwehr einsatzfähig zu halten, müssen deren aktive Mitglieder als erste bei der Vergabe von Arbeitsplätzen berücksichtigt werden.

Mockrehna braucht den Status Grundzentrum

Oschkinat ist gegen einen weiteren Zuzug von Migranten aus Süd-Osteuropa, „welche hier Recht und Gesetz nicht achten.“ Natürlich dürfe ein Bürgermeister nicht willkürlich durchgreifen, „aber er kann die Problematik offen ansprechen, so im Gemeinderat und im konstruktiven Gespräch mit den Unternehmen. Dazu gehört, die Wohnblöcke an der B 87 als Gemeinde zurückzukaufen.“ In einem Punkt wolle er den Behörden keine Ruhe lassen: „ ... bis Mockrehna endlich den Status als Grundzentrum zugesprochen bekommt. Dieser ist für unsere kommunale Arbeit enorm wichtig und keine Gemeinde in Nordsachsen verdient ihn derzeit mehr, als jene mit der Axt im Kirchturm“.

Präsent als Gemeinderat und Organisator kultureller Veranstaltungen

Der gelernte Drucker und selbstständige Gastwirt, der in Audenhain den Trailer betreibt, ist derzeit als Angestellter beim Rewe-Markt in Dahlen tätig. Er ist ledig, sieht seine Stärken im Organisieren, in Gastwirtschaft, Politik und Sport und ist sicher, dass er Bürgermeister kann: „Eine Verwaltung ist immer so gut wie seine Mitarbeiter. Viele von den gut qualifizierten Mitarbeitern kenne ich etliche Jahre durch mein Wirken als Gemeinderat oder gewerblicher Organisator sehr vieler kultureller Veranstaltungen.“

Einsatz für Erhalt der Heimatstube Audenhain

Auf einen aufwendigen Wahlkampf hat er nicht gesetzt: „Die meisten Einwohner kennen mich als bürgernahen Veranstalter, Gemeinderat und freien Polit-Aktivisten. In diesen Funktionen bin ich seit Jahren öffentlich und medial präsent.“ Auch, wenn es um den Erhalt der Heimatstube in Audenhain oder aktuelle Probleme der Feuerwehr geht.

Von Kathrin Kabelitz