Sanierung Sportlerheim: Mockrehna investiert 400 000 Euro

Mockrehna

Spätestens bis 2023 soll Mockrehna ein saniertes Sportlerheim haben. Die Gemeinderäte fassten auf ihrer jüngsten Sitzung den entsprechenden Grundsatzbeschluss, die 391 000 Euro teure Maßnahme in den Haushaltsplänen von 2020 bis 2023 aufzunehmen.

Bund fördert mit 45 Prozent

Leichter fiel das, da Mockrehna unter 1392 Antragstellern mit weiteren 185 Kommunen ausgewählt wurde und so von einem Förderprogramm des Bundes profitiert, das die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur fördert. Der Bund beteiligt sich in Mockrehna konkret mit 176 000 Euro, was einem 45-prozentigen Fördersatz entspricht.

Die designierte Kämmerin Kirsten Fuhrmann wies in ihren Erläuterungen ausdrücklich darauf hin, dass die Fördersumme gedeckelt sei. Und da auch die Kommune Mehrkosten nicht stemmen kann, wird nun erst die Zeit zeigen, was mit dem Geld alles machbar ist.

Sportverein ist Pächter

Die in den 1980er-Jahren errichtete Sportstätte, die sich in unmittelbarer Nähe zum Schulcampus befindet, gehört der Gemeinde. Sie hat diese aber bereits 2004 für ein Vierteljahrhundert an den Sportverein Doberschütz-Mockrehna mit insgesamt 518 Mitgliedern verpachtet.

Die Halle selbst wird vor allem von Fußballern, die in sechs Nachwuchs- und zwei Erwachsenen-Mannschaften spielen, genutzt. Der Verein hat in der Vergangenheit schon etliche Baumaßnahmen selbst gestemmt. Doch nun müssen Heizung, Trinkwasser, Sanitäranlagen, aber auch die Außentreppe erneuert werden. Auch neue Fenster hat die Gemeinde im Blick. Ob die Halle dann auch eine moderne Dämmung bekommen kann, wollte Gemeinderat Thomas Wejda ( CDU) wissen. „Wünschenswert“, so Peter Klepel, „ist sie natürlich. Doch zuerst müssen wir in erster Linie die weitere Gebrauchsfähigkeit gewährleisten.“

Eigentumsfrage wird noch geklärt

Bis zum endgültigen Start muss zudem noch eine andere Frage geklärt werden, die Dominik Moritz (FWG) in die Debatte brachte. Aus seinen Unterlagen sei nicht eindeutig erkennbar, ob die Halle nicht doch eventuell zum Teil auf nicht kommunalen Grund stehe. Bürgermeister Peter Klepel dankte für den Hinweis und sagte: „Das klären wir natürlich noch vorab.“

Von Ilka Fischer