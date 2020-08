Eilenburg

Die Stadt Eilenburg will für den Rest der Sommerferien Freilichtkino-Abende in der Kastanienallee anbieten. Dazu werden rund 100 Sonnenliegen links und rechts unter den Schatten spendenden mächtigen Bäumen aufgestellt. Einen ersten Prototypen, der an launige Ballermann-Abende auf der Deutschen Lieblingsinsel Mallorca erinnert, hat der Bauhof am Montag hingestellt – verbunden mit dem Aufruf, die Bürger sollten noch weitere Sonnenliegen, gern alte und kaputte, spenden. Denn für die Anschaffung konnte die Stadtverwaltung so schnell kein Förderprogramm ausfindig machen.

Einsatz für alte TV-Geräte

Als problematisch gestaltet sich derweil das Mieten einer Leinwand. Da aber ohnehin regelmäßig alte TV-Geräte auf der Muldewiese verklappt werden, sollen die zum Einsatz kommen – Nachschub ausdrücklich erwünscht! Die Stadtwerke sind bereits beauftragt, ein Stromkabel zu verlegen. Eine Elektrofachfirma hat sich zudem bereit erklärt, die Bildschirme über die Kastanienallee zu spannen und zu verkabeln.

„Die unendliche Müll-Geschichte“ läuft

Das Freilichtkino ist Teil der neuen Präventionskampagne, um der illegalen Müllentsorgung entgegenzuwirken. Als erster Film soll am Freitagabend um 20 Uhr der Hollywood-Blockbuster „Die unendliche Müll-Geschichte“ über die Bildschirme flimmern. Der Eintritt ist frei, das Kino-Projekt wird über die Kostensatzung zur Erhebung der Müllgebühren finanziert.

Von Nico Fliegner