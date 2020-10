Eilenburg

„Schätze der Romantik aus Mitteldeutschland“ ist die nächste Stunde der Musik des Musikvereins Eilenburg überschrieben, die am 9. Oktober, 19.30 Uhr, in Eilenburg stattfindet. Es erklingen Werke unter anderem von Mendelssohn Bartholdy, Bruch und Schumann. Es spielen: Anja Starke, Klarinette, Hans-Jörg Pohl, Violoncello und Albrecht Hartmann, Klavier.

Anja Starke (Klarinette), Hans-Jörg Pohl (Violoncello) und Albrecht Hartmann (Klavier) musizieren zur nächsten Stunde der Musik in Eilenburg. Quelle: privat

Anzeige

Anja Starke an der Klarinette

Anja Starke studierte Klarinette in Leipzig und Saarbrücken. Seit 1990 ist sie Klarinettistin in der Staatskapelle Halle. Regelmäßig tritt sie mit verschiedenen Kammerensembles mit Werken des klassischen und romantisch-virtuosen Repertoires auf.

Hans-Jörg Pohl am Violoncello

Hans-Jörg Pohl, 1969 in Halle geboren, erhielt mit sechs Jahren den ersten Klavierunterricht und begann mit elf Jahren Cello zu spielen. Er besuchte die Spezialschule für Musik in Dresden und wechselte später zur Hochschule für Musik „ Carl Maria von Weber“, dann nach Hannover und Essen. Zahlreiche Kammermusikkurse bereiteten ihn auf seine heutige Kammermusiktätigkeit vor. Weiterhin spielt er als Solist mit verschiedenen Orchestern. Seit 1996 ist er Erster Solocellist der Staatskapelle Halle und seit 1999 unterrichtet er an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Albrecht Hartmann am Klavier

Albrecht Hartmann, geboren 1964, erhielt seine musikalische Ausbildung am Konservatorium „ Georg Friedrich Händel“ in Halle. Nach dem Klavierstudium an der Leipziger Hochschule für Musik „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ wurde er künstlerische Lehrkraft am Institut für Musikpädagogik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hier wurde er 2015 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Weiterhin lehrt er an der Hochschule für Musik in Leipzig.

Gäste vorher anmelden

Freitag, 9. Oktober, Beginn 19.30 Uhr. Einlass ab 19 Uhr, Aula des Hauses Rinckart, Dr.-Külz-Ring 9, Eilenburg. Karten zu 12 Euro (Schüler/Studenten: 4 Euro) an der Abendkasse. Wegen begrenzter Platzkapazität ist eine Anmeldung erwünscht, unter 0172 7918093 oder 0172 2962802 (auch SMS und Whatsapp möglich). Der Musikverein bietet vor dem Konzert und in der Pause Getränke (keine Speisen) zum Verkauf an. Die geltenden Hygiene-und Abstandsregeln sind einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist innerhalb des Gebäudes (außer im Konzertsaal) verpflichtend.

Von LVZ